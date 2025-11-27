La Abogacía reitera su compromiso con la defensa de los migrantes y pide un enfoque "solidario y humano"

El Consejo General de la Abogacía Española ha reclamado este jueves, en las 33ª Jornadas de Extranjería en Córdoba, que los temas de migración y asilo se aborden desde "un enfoque solidario y humano, basado en la corresponsabilidad entre los Estados miembros y en la primacía de los derechos fundamentales". Así lo ha expresado la secretaria general de la Abogacía, Encarna Orduna, en la inauguración de estas jornadas, organizadas por la Abogacía, que durante dos días reúnen a más de 500 abogados y abogadas especializados para debatir cómo mejorar la protección y defensa de los migrantes.

"Defender a una persona extranjera es defender la justicia universal, la igualdad ante la ley y el principio de humanidad", ha asegurado Orduna, quien ha reiterado el compromiso de la Abogacía: "Seguirá trabajando, con independencia y compromiso, para que nadie quede sin defensa, para que cada persona tenga acceso efectivo a la justicia y para que la integración sea una realidad posible y tangible, no un ideal dudoso o lejano".

En la inauguración han participado también el decano del Colegio de la Abogacía de Córdoba, José Carlos Arias López; el consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública de la Junta de Andalucía, José Antonio Nieto, y el presidente de la Subcomisión de Extranjería y Protección Internacional de la Abogacía, Blas Jesús Imbroda.

"La migración y la protección internacional es uno de los grandes retos de nuestro tiempo", de modo que "hace falta una abogacía preparada para garantizar el derecho de defensa", ha afirmado el decano de Córdoba, quien también ha criticado "la imposibilidad de acceder al sistema de citas para pedir protección internacional", algo que "supone una vulneración del derecho a solicitar asilo", por lo que ha instado a las autoridades a "ofrecer soluciones". "Un sistema colapsado se ha convertido en un muro digital", ha advertido.

El consejero de Justicia, por su parte, ha destacado que "la voz de la abogacía es muy importante porque ayuda a que la sociedad entienda cuáles son los derechos que no se pueden manipular ni usar como herramienta política", a lo que ha agregado que "no se puede jugar con vidas humanas, tiene que haber seguridad jurídica en el acogimiento e integración".

Por la tolerancia y la paz

En España hay actualmente 27.000 abogados y abogados de extranjería, como ha explicado el presidente de la subcomisión de Extranjería, Blas Imbroda, quien ha elogiado su labor: "Hacéis un trabajo inmenso en la defensa de los derechos de los migrantes", al tiempo que ha resaltado que "los grandes avances normativos en favor de los migrantes en este país son obra vuestra, porque habéis conseguido derechos que no existían".

El lema de esta edición, Migración y derechos humanos: por la tolerancia y la paz, cobra especial relevancia en un contexto internacional marcado por guerras, conflictos y vulneraciones de derechos humanos.

Durante dos días se abordan las políticas migratorias de la Unión Europea o las consecuencias de la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería, "la saturación de las oficinas de extranjería, la falta de uniformidad de criterios o la complejidad técnica de algunos procedimientos", ha señalado Orduna.

Mientras, la subdirectora general de Régimen Jurídico de la Secretaría de Estado de Migraciones, Ainara Dorremochea Fernández, ha explicado las principales novedades que ha introducido este nuevo reglamento, como las modificaciones en los visados de estudiantes, la concesión del NIE con los visados de más de 90 días, o la vigencia de los visados y autorizaciones. "La tendencia es dar autorizaciones con mayor vigencia", ha asegurado.

Además, se analizará el arraigo, la situación de los familiares de españoles o de los menores, buscando mejorar tanto la labor de la abogacía como la de las instituciones implicadas en la garantía del derecho de defensa.