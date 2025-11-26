Vecinos de Levante se movilizan para exigir más seguridad y mejoras en los accesos al centro de salud

La asociación vecinal La Unión de Levante ha convocado la tarde de este miércoles a los vecinos del barrio a una concentración en el aparcamiento del centro de salud, junto al centro cívico, bajo el lema “Levante se levanta por un barrio digno”, a la que han acudido varias decenas de personas.

Los vecinos,que se han concentrado a partir de las 18.00 horas, piden mejoras generales para la zona, reurbanizar la entrada al centro de salud y, en concreto, exigen como prioridad urgente la adecuación del aparcamiento del centro sanitario, que —según denuncian— carece de pavimentado, alumbrado y seguridad, lo que supone un riesgo para las personas que transitan por él.

Los socialistas apoyan las demandas vecinales

El PSOE ya solicitó al alcalde que reurbanice o al menos ilumine la zona de entrada al centro de salud, a la que el concejal del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, José Antonio Romero se refirió como “la boca del lobo de Edisol”. El edil lamentó entonces que no se haya hecho “nada” de la moción aprobada en mayo por el Pleno de Córdoba