Trabajadores de Hitachi se manifiestan este miércoles durante tres horas en torno a la ronda de Poniente y la avenida de Manolete

Los 475 trabajadores de Hitachi Energy en Córdoba están llamados este miércoles a secundar una nueva manifestación por el bloqueo del convenio colectivo. La protesta se extenderá durante tres horas y partirá de la empresa para dirigirse a la glorieta Escritora Teresa de la Parra.

El presidente del comité de empresa de Hitachi, Álvaro Leiva, ha detallado que la movilización se desarrollará de 13.00 a 16.00 horas de la tarde. Partirán de la ronda de Poniente, en las inmediaciones de la fábrica, para dirigirse por la avenida de Manolete hacia la glorieta Escritora Teresa de la Parra.

En este tramo, que coincide con las inmediaciones de un supermercado, permanecerán "en bucle" durante el desarrollo de la protesta. El comité confía en que la actividad de la fábrica se paralice durante ese tiempo por el seguimiento de la manifestación entre la plantilla.

Menos salario para los nuevos

En cuanto a sus principales reivindicaciones, Álvaro Leiva detalla que "la empresa se ha cerrado en banda en la negociación del convenio y manifiesta que se prorroga hasta el año que viene, cuando no se han sentado con nosotros para decidir eso". También lamenta que "la Junta de Andalucía ha invertido 4 millones de euros con el compromiso de contratar a trabajadores de Hitachi y la empresa quiere subcontratar".

Así, detalla que "quieren que el personal nuevo, para una línea nueva de calderería, cobre 10.000 euros menos de lo recogido en las tablas salariales para el nivel de entrada". Por otra parte, señala que "nos están imponiendo 300 horas de distribución irregular de la jornada, en sábado y domingo, cuando por convenio trabajamos de lunes a viernes".