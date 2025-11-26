Política
El PSOE denuncia que el gobierno local "no es competente" para ofrecer un programa de becas para FP privada
Los socialistas entienden que estas ayudas no caben en la gestión administrativa local y que "disfrazan" una subvención directa
La viceportavoz socialista en el Ayuntamiento de Córdoba, Mamen González, ha denunciado que el Gobierno local de Bellido no es “competente” para ofrecer un programa de becas por valor de 71.000 euros a dos ciclos de FP privada de Qurtuba Academy, una ayudas que la socialista entiende que no caben en la gestión administrativa local y que “disfrazan una subvención directa que, junto a los 213.300 euros que ha aprobado la Diputación para el mismo fin, financian la totalidad de las 40 plazas de formación profesional privada en esta academia”.
En rueda de prensa, González ha cargado con esta decisión de la Junta de Gobierno local por becar con fondos públicos junto a la Diputación el 100 por 100 de los alumnos que entren en estos dos ciclos formativos privados. “La pregunta es ¿por qué Diputación y Ayuntamiento están ofreciendo becas a alumnos de FP privada si lo primero es que desde la administración local no tenemos competencia? ¿O es que estamos vistiendo lo que son becas y en realidad es una subvención a la empresa que organiza este tipo de formación?”, ha comentado la concejala.
En este sentido, ha insistido en que el PSOE quiere saber “cuál es el interés de becar estas 40 plazas de estos dos ciclos formativos de este centro privado en concreto, porque lo que defendemos y queremos poner en valor es el esfuerzo que se está haciendo por la FP dual con una potente inyección de dinero público que ha venido desde el Gobierno central a la comunidad autónoma para fortalecer un modelo educativo en el que creemos para favorecer la incorporación al mercado de trabajo con la mano de obra cualificada que demanda el sector empresarial”.
González ha reprochado que se haya aprobado este programa de becas pese a tener un informe negativo del titular de la Junta de Gobierno local por no ser el Ayuntamiento competente en dar becas, pero además por tratarse de una subvención nominativa a dedo para este fin sin concurrencia competitiva.
Además, ha explicado que han quedado plazas públicas libres en la provincia de estos dos ciclos privados que se subvencionan con casi 300.000 euros por parte de Ayuntamiento y Diputación.
Por último, Mamen González ha instado al Gobierno de Bellido a poner en marcha la Escuela de Hostelería Municipal de Córdoba “por tratarse de una necesidad sobre la que el PP no hace nada”, y a trabajar por la ampliación de plazas de esta rama en la en la FP pública.
- Un bus de Aucorsa colisiona con una moto y un coche en Las Ollerías tras desfallecer el conductor
- El 'chorro polar' llega a Córdoba: estos son los municipios que estarán bajo cero por la ola de frío
- Un alumno del IES Maimónides lleva a Córdoba al pódium de la ‘Copa de España’ de instaladores eléctricos: 'Es una experiencia increíble
- Roba un patinete a una chica en pleno centro de Córdoba, sale huyendo en él y acaba interceptado
- El viejo camping del Brillante de Córdoba llega a la edad de jubilación
- Un teniente coronel de la Guardia Civil en Córdoba, galardonado con el Premio “Fidel Pagés Miravé” 2025
- La borrasca Claudia aporta a los embalses de Córdoba el equivalente a casi dos años y medio de consumo doméstico de agua
- Muere una menor de un año y medio tras caerle un muro de una azotea en Fuente Palmera