Presentado el cartel del Desfile Benéfico de Trajes de Flamenca en el Real Círculo de la Amistad

El Real Círculo de la Amistad ha acogido esta mañana la presentación oficial del cartel del Desfile Benéfico de Trajes de Flamenca, una cita ya consolidada en la agenda solidaria de Córdoba. El evento, cuya recaudación íntegra se destinará a mejorar la calidad de vida de personas con enfermedad renal crónica, volverá a celebrarse este mes de febrero con el apoyo de diseñadores, entidades colaboradoras y voluntariado.

Durante el acto se han dado a conocer los principales detalles de esta edición, marcada por la participación de reconocidos creadores de moda flamenca y por el respaldo de patrocinadores que hacen posible la continuidad del proyecto. La organización ha dedicado un agradecimiento especial a Fernando García Herrera, autor del cartel, destacando su implicación y generosidad al sumarse a la causa.

También se ha reconocido la labor de las personas voluntarias, cuyo trabajo conjunto permite que el desfile siga creciendo año tras año, así como el apoyo de empresas e instituciones que refuerzan su carácter solidario.

El evento se celebrará en dos jornadas, el 17 y 22 de febrero, y contará con propuestas de destacados diseñadores del sector. Las entradas, con un precio único de 15 euros, ya están disponibles para el público.

La organización ha recordado que la finalidad del desfile es recaudar fondos destinados a proyectos que mejoren la vida de quienes conviven con enfermedad renal crónica, subrayando la necesidad de seguir visibilizando esta realidad y de mantener el compromiso social que sostiene esta iniciativa.