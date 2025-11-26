La Policía Local de Córdoba crea una unidad para combatir la delincuencia y reforzar la seguridad en el distrito Sur

El Ayuntamiento de Córdoba ha presentado este miércoles la Unidad Rayo de la Policía Local, que se desplegará en la zona del distrito Sur ante el “aumento de la sensación de inseguridad” y de delitos relacionados con el civismo y el vandalismo. Esta unidad incrementará en un 30% el número de efectivos por turno, pasando de los 24 actuales a 32.

Así lo ha anunciado el delegado de Seguridad y Vía Pública, Jesús Coca, quien ha destacado que la medida responde a una mejora de “la calidad de vida de los vecinos” y se enmarca en los trabajos de “modernización” del cuerpo. También ha puesto en valor la importancia de una policía “enfocada en los barrios” y en sus distintas problemáticas. La Unidad Rayo vigilará los delitos incívicos que se produzcan en la zona y estará formada por cinco agentes de calle, dos en la oficina de denuncias y un mando.

Agentes de la Policía Local de Córdoba en la plaza de Andalucía. / A.J. González

Seguridad en el barrio

En el acto celebrado en la plaza de Andalucía también ha estado presente el alcalde, José María Bellido, quien ha señalado que la medida llega tras una demanda vecinal ante “un incremento subjetivo de la sensación de falta de seguridad” y una constatación de que la delincuencia, “aunque leve”, “es objetiva”. El regidor ha asegurado que esta intervención es posible gracias al aumento de plantilla en el cuerpo. Además, ha recordado que se trata de la segunda unidad especializada en un punto concreto de la ciudad, después de la Unidad Guardián —desplegada desde septiembre en el casco histórico para combatir los hurtos—, y del refuerzo de la seguridad en la zona Norte-Sierra ante el aumento de los robos en viviendas.

Agentes de la Policía Local que formarán parte de la unidad. / A.J. González

Demanda vecinal

Por su parte, el presidente del Consejo de distrito Sur, Juan Moreno, ha agradecido al Consistorio su implicación y “escucha” de las demandas ciudadanas. También ha subrayado que las exigencias de mayor seguridad responden “únicamente al cumplimiento de la ordenanza municipal”. Respecto a otros aspectos que son competencia de la Policía Nacional, como los robos, el representante vecinal ha calificado de “bulo” algunas informaciones: “Aquí hay los mismos problemas que en cualquier barrio", ha sentenciado.