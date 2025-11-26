Los médicos internistas alertan en Córdoba de los efectos impredecibles drogas sintéticas

Los médicos internistas han advertido este miércoles en Córdoba de que las drogas sintéticas, elaboradas artificialmente, tienen una composición muy variable, así como efectos impredecibles y que, incluso, quien las toma puede sufrir un coma.

«Los efectos de las drogas sintéticas son más impredecibles. Sufren cambios continuos en su formulación, con el fin de eludir restricciones, por lo que no tienen nada que ver con las sustancias naturales que se usan como drogas», ha explicado la doctora Sara Carrascosa, del Servicio de Medicina Interna del Consorcio Hospital General Universitario de Valencia.

Este es uno de los temas que se abordan en la sesión Drogas sintéticas, principales síndromes derivados, que se celebra en el marco del 46º Congreso de la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) y el 39º Congreso de la Sociedad Andaluza de Medicina Interna (Sademi), del 26 al 28 de noviembre en Córdoba.

«El consumo en sí no es una enfermedad y, por tanto, no tiene síntomas. En el contexto de un trastorno por consumo se observan con frecuencia alteraciones en el funcionamiento social», ha añadido Fernández.

A corto plazo, los expertos indican que las drogas sintéticas pueden producir arritmias, hipertensión, riesgo de cardiopatía isquémica o accidentes cerebrovasculares. Los efectos en el sistema nervioso son variados, si bien, predominantemente, figuran los cuadros de agitación, convulsiones o coma.

Los principales trastornos que se desarrollan con su consumo prolongado dependen del tipo de sustancia, la vía de administración y el tiempo de uso, «aunque el efecto a largo plazo no es bien conocido, en algunos casos puede haber cuadros neurológicos, psiquiátricos o problemas cardiovasculares», ha informado Carrascosa.

«La mayoría de estas sustancias pueden causar en su forma más grave, arritmias amenazantes o síndromes coronarios y encefalopatía grave», ha agregado Fernández.