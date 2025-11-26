El Jamón anuncia el cambio de imagen de supermercados Piedra de forma progresiva a partir de enero

El Grupo Empresarial El Jamón explica en un comunicado publicado en su página web que el cambio de imagen de Supermercados Piedra comenzará a mediados de enero de 2026 y se llevará a cabo de forma progresiva durante aproximadamente dos meses y medio. El proceso, que implicará la transformación de 68 establecimientos, marca un avance decisivo en la integración completa del Grupo Piedra tras la autorización en primera fase -la semana pasada- de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

Asimismo, el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME) ha publicado este miércoles 26 de noviembre la entrada de El Jamón como socio único en las empresas del Grupo Piedra, un movimiento que culmina oficialmente la compra de los históricos supermercados cordobeses por el grupo onubense y su integración societaria.

Según detalla la compañía en un comunicado, los supermercados Piedra adoptarán la marca El Jamón a un ritmo estimado de seis locales por semana. El calendario podría ajustarse en función del tamaño y características de cada superficie, pero la previsión es que antes de finales de marzo todos los establecimientos luzcan la nueva imagen corporativa.

Transformación de todas las enseñas del Grupo Piedra

El cambio afectará a todas las marcas del grupo cordobés, tanto de comercio minorista —Piedra, Más Ahorro, Proxi y Óptima— como de comercio al por mayor —Clientes Vips y Plataformas Piedra—. Asimismo, el grupo recuerda que el pasado 13 de noviembre abrió un nuevo supermercado en la calle Cruz Conde, 26, lo que eleva a 68 el número total de establecimientos incluidos en esta transformación.

Integración empresarial y continuidad del empleo

En el comunicado donde anuncia el cambio de imagen de los supermercados adquiridos, el Jamón reitera su compromiso de mantener los más de 800 puestos de trabajo de Grupo Piedra y de "preservar un modelo basado en la proximidad, la calidad del producto fresco y el origen local". Asímismo, la empresa onubense señala que con esta integración, la compañía alcanzará los 363 supermercados en Andalucía y superará los 5.300 trabajadores, cifra que podría llegar a 5.800 en la campaña estival.