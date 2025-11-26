Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 26 de noviembre de 2025
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Exposición
‘El paso. Arte y ruptura’
La muestra, que se inaugura hoy, está comisariada por Mónica Muñoz y reúne unas cuarenta obras. La exposición ofrece la oportunidad de ver en Córdoba piezas de artistas clave del grupo El Paso, como Antonio Saura, Manolo Millares, Manuel Viola, Manuel Rivera, Rafael Canogar y Luis Feito. En la inauguración tendrá lugar una conferencia homónima a cargo de Jesús Carrascosa, director del museo Antonio Pérez, de Cuenca.
CÓRDOBA. Fundación Antonio Gala.
Ambrosio de Morales, 20.
19.30horas.
Julio Romero de Torres
Conferencia a cargo de Ángela Laguna Bolívar
El salón de actos de Vimcorsa acogerá la conferencia La mirada del otro: viajeros románticos en la Córdoba de Julio Romero por Ángela Laguna Bolívar.
CÓRDOBA. Vimcorsa.
Acceso por Blanco Belmonte.
20.00 horas.
Día Internacional flamenco
Coloquio en el Centro Flamenco Fosforito
José Valencia y David Palomar intervendrán en el coloquio Las influencias y aportación del pueblo gitano al cante flamenco. Moderará el evento María Jesús García. Entrada libre hasta completar aforo.
CÓRDOBA. Centro Flamenco Fosforito.
Plaza del Potro.
20.00 horas.
Literatura infantil
Lectura con ‘La hora del cuento’
Habrá sesiones de lectura en las bibliotecas Levante (17.00), El Higuerón (17.00) y Poniente Sur (18.00), a cargo, respectivamente, de Máximo Ortega, Rafa Blanes y Ángela Sánchez. La entrada es libre hasta cubrir aforo.
CÓRDOBA. Bibliotecas Levante, El Higuerón y Poniente Sur.
Varias.
17.00 y 18.00 horas.
Ciclo de Cine 25N
Proyección de ‘Romper el círculo’
Dentro del ciclo de cine No mires para otro lado con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se proyectará la película Romper el círculo (Justin Baldoni, 2024).
CÓRDOBA. CCM Poniente Sur.
Camino Viejo de Almodóvar, s/n .
18.00 horas.
