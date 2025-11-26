-¿Cuál fue su reacción al conocer que Noor había revalidado sus tres estrellas Michelín?

-La verdad es que sentimos que es el resultado del trabajo bien hecho durante todo el año. Ha sido un año largo, sin ningún mes de descanso real, y que nos reconozcan de esta manera nos llena de orgullo y nos deja muy satisfechos. Sobre todo, nos da un impulso enorme para seguir trabajando en la misma línea, manteniendo la dedicación y la pasión que hemos puesto desde el primer día en cada plato y en cada servicio.

-¿Después de tantos años manteniendo este nivel de excelencia, ¿qué cree que es lo más importante para no perder nunca la calidad que exige la guía Michelin?

-Creo que lo fundamental es el entusiasmo constante y tener claro el concepto de hacer las cosas bien hechas. En Noor siempre hemos intentado cuidar al cliente al máximo, ofreciendo creaciones que sean distintas, pero que también estén profundamente arraigadas a nuestro territorio. Además, buscamos mantener una mirada fresca y actual, innovando pero sin perder nuestra identidad. Esa combinación de cuidado, creatividad y fidelidad a nuestras raíces es lo que nos permite mantenernos en un nivel tan alto de calidad.

-¿Ha cambiado su manera de trabajar o su filosofía culinaria desde que recibió esas primeras estrellas?

-No, la filosofía sigue siendo la misma. Siempre hemos querido ofrecer excelencia y platos que sorprendan, pero que sean amables para un público amplio. Buscamos que el cliente disfrute de la experiencia completa: desde la mesa hasta el concepto que haya detrás de cada plato. El equilibrio es clave en todo, en sabores, técnicas y presentación, sin perder nunca la identidad de nuestra cocina.

-¿Cómo influye una distinción de tal calibre en su equipo y en el día a día en el restaurante?

-Influir influye en muchos sentidos. Mantener el nivel Michelin exige ser mejor cada día, y eso se trasmite al equipo. Es un reto diario, pero lo enfrentamos con alegría y convicción. Intentamos poner el foco en lo que realmente importa, trabajar con pasión y mantener un ambiente de colaboración. No todos los días son fáciles, pero esa exigencia compartida es la que nos hace crecer y avanzar juntos.

-Mirando hacia el futuro, ¿qué nuevos retos o proyectos tiene en mente para el restaurante y su carrera como chef?

-Queremos seguir trabajando en la línea de Qurtuba Academy, nuestra apuesta por la formación y el desarrollo del equipo. Nos planteamos los próximos cinco o diez años trabajando con la misma dedicación, manteniendo las estrellas Michelin y fomentando la ilusión desde el primer día hasta el final. Personalmente, también quiero seguir disfrutando del proceso, aunque el ritmo diario es muy exigente. Es un equilibrio complicado, porque hay que estar al 100% con el restaurante y el equipo, pero también me gusta cuidar otras pasiones, como la lectura o el deporte, que me ayudan a mantener la perspectiva.

-¿Y qué consejo daría a esos jóvenes que sueñan con conseguir una estrella Michelin?

-Les diría que sean conscientes de que no es fácil, pero que el secreto está en la constancia y en mantener los pies en el suelo. Hay que centrarse en lo que realmente importa: las personas, la pasión por la cocina y la dedicación diaria. También es fundamental no tener miedo a equivocarse, porque los errores son parte del aprendizaje. La pasión, las ganas y la humildad son ingredientes indispensables para cualquiera que quiera dedicarse a este oficio.

-Por último, ¿qué platos después de tantos años cree que reflejan mejor la filosofía y el progreso de su cocina?

-Pues diría varios, el Karim de pistacho, que es uno de los platos más icónicos de nuestra carta. Tenemos ahora un buñuelo que es fantástico con bacalao y achicoria, que es del siglo diecinueve, el siglo que estamos trabajando ahora, donde esta se consumía con bastante asiduidad. Tenemos platos como la Royal de puchero con caviar, dátiles y calabacín encurtido... tenemos muchas cositas la verdad, siempre buscando el seguir sorprendiendo y sobre todo que la gente las disfrute. Todos nuestros platos muestran quienes somos y cómo cocinamos siempre con pasión.