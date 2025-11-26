Gigante tecnológico
Google abrirá un aula de inteligencia artificial en el Campus Córdoba de FP, en el antiguo edificio de agrónomos
La multinacional de internet instalará sus espacios de trabajo y formación en las nuevas aulas dedicadas a IA y robótica
Diario CÓRDOBA
La llegada de Google al recién inaugurado Campus Córdoba en el antiguo e icónico edificio de la antigua escuela de ingenieros agrónomos, se ha convertido en uno de los anuncios más relevantes de la presentación oficial de este campus dedicado a la Formación Profesional. El gigante tecnológico instalará sus espacios de trabajo y formación en las nuevas aulas dedicadas a inteligencia artificial (IA) y robótica, previstas para el próximo curso, reforzando la vocación del campus por situarse a la vanguardia de la innovación aplicada.
El complejo, presentado como “el primer campus de Formación Profesional de España y el más grande de Europa”, encara la primera fase del proyecto, en la que entran en funcionamiento los antiguos talleres de agrónomos, ahora totalmente rehabilitados para usos formativos. La segunda fase se centrará en la rehabilitación de la torre principal, destinada a convertirse en la segunda Escuela Hotel de España, tras la de Madrid. Este espacio permitirá que estudiantes y profesionales convivan, se formen y residan en un mismo entorno, siguiendo el modelo de formación inmersiva que Campus Córdoba quiere consolidar.
Empresas y formación
La consejera de Empleo, Rocío Blanco, participó el martes en la presentación de Campus Córdoba, al que se refirió como un proyecto pionero en Andalucía por integrar formación y empresa en un mismo ecosistema, alineado con la estrategia de la Junta. En ese sentido, el campus, con capacidad para 5.000 alumnos, cuenta con empresas ya instaladas como la escuela de hostelería de Paco Morales y los ciclos formativos de Silbon o de Motion. La incorporación de Google se inscribe en esta filosofía de hacer converger empresas y formación.
Además, Campus Córdoba está diseñado para crecer y adaptarse a las demandas futuras, especialmente las relacionadas con la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba.
