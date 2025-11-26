Expo Aire 2025 en Córdoba: más de 70 ponentes y 26 conferencias en el principal foro nacional sobre espacios naturales

Expo Aire vuelve al Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) con una edición que consolida a la ciudad como referente nacional en la gestión de espacios naturales, la conservación y el ecoturismo. La feria se posiciona como el gran punto de encuentro estatal para quienes trabajan por el territorio, con una programación que incluye 26 conferencias y mesas técnicas y la participación de más de 70 ponentes procedentes del máximo nivel institucional, técnico y científico.

La inauguración oficial será el día 2 de diciembre a las 11.00 horas, a cargo de Sergio Arjona Jiménez, viceconsejero de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía

El mayor debate nacional sobre políticas forestales y conservación

Expo Aire reunirá este año a responsables públicos y técnicos procedentes de 10 comunidades autónomas, convirtiéndose en un espacio de diálogo relevante en todo el país para analizar las políticas forestales, la gestión de la biodiversidad, la prevención de emergencias ambientales y la estrategia de conservación del patrimonio natural.

Participarán directores generales y responsables técnicos de Andalucía, Galicia, Comunidad de Madrid, Cataluña, La Rioja, Castilla León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Aragón y Canarias, reforzando el carácter nacional del encuentro.

26 conferencias

Las 26 conferencias y mesas técnicas estarán protagonizadas por profesionales e instituciones de primer nivel. Entre los ponentes destacados figuran:

Enrique Borrallo, director general de Espacios Naturales Protegidos de Andalucía

Jaime María Mata, teniente coronel jefe del II Batallón de Intervención en Emergencias de la UME

Gloria María Martín, presidenta de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

Arantxa Pérez, vicedecana del Colegio Oficial de Ingenieros de Montes

Antonia Varela, directora de Fundación Starlight

Marc Castellnou, inspector del Cuerpo de Bomberos de Cataluña

Javier Gómez-Limón, responsable de uso público de EUROPARC-España

Irene Aguiló, directora general de Biodiversidad y Gestión Forestal de la Comunidad de Madrid

María Sol Díaz Mouteira, directora general de Patrimonio Natural de la Xunta de Galicia

Asun Cámara, coordinadora de Juntos por los Bosques

Daniel García-Ibarrola, delegado de Sostenibilidad y Medio Ambiente del Ayuntamiento de Córdoba

Los ponentes abordarán cuestiones esenciales como las emergencias y la seguridad, los nuevos enfoques en conservación del territorio, la gestión del uso público en espacios naturales, la innovación tecnológica aplicada y las claves del turismo de naturaleza y el desarrollo rural.

27 expositores confirmados: empresas de primer nivel

Hasta el momento, Expo Aire 2025 cuenta con 26 estands expositores confirmados, todos ellos seleccionados por su trayectoria y capacidad de innovación en ámbitos clave para la gestión de espacios naturales. Entre las entidades participantes destacan:

Turicleta

Proarte

Orygen

Securitas

WdTech

Kress

Estas empresas presentarán equipamientos, tecnología, soluciones de seguridad, movilidad sostenible y servicios avanzados relacionados con la conservación y el uso público.

Un espacio estratégico

Organizada por Pomona Keepers, Expo Aire impulsa la colaboración entre administraciones, empresas, universidades y entidades del sector, con el objetivo de promover la innovación, mejorar la gestión sostenible del territorio y fortalecer el empleo verde. La edición de 2025 consolida a Córdoba como el epicentro nacional para el debate y el avance técnico en políticas ambientales y gestión del medio natural.