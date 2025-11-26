Universidad de Córdoba
El estudiante de Física Unai Trujillo Puente, nuevo presidente del Consejo de Estudiantes de la UCO
Asume el liderazgo de CEUCO con el objetivo de actualizar normativas, reforzar la participación estudiantil y revitalizar la representación universitaria
El estudiantado de la Universidad de Córdoba (UCO) ha elegido a Unai Trujillo Puente, alumno de 4º curso del Grado en Física, como nuevo presidente del Consejo de Estudiantes de la UCO (CEUCO), el máximo órgano de representación estudiantil de la institución. Trujillo, que ya había desempeñado distintos cargos en el Consejo de Estudiantes de Ciencias y en el propio CEUCO, presentó su candidatura con un programa centrado en mejorar las condiciones del estudiantado y modernizar la estructura de representación.
Su proyecto incluye la actualización de normativas, la creación de actividades que fomenten la cercanía entre alumnado y consejos, y la preparación de propuestas y reivindicaciones dirigidas a la futura candidatura al Rectorado.
Revitalizar la institución
El nuevo presidente ha explicado cuáles serán sus objetivos al prente del Consejo de Estudiantes. “Necesitaremos normativa nueva y actualizada a los nuevos tiempos, que contemple las nuevas casuísticas que antes no se contemplaron”, ha manifestado. Además, insiste en la importancia de la formación en ámbitos como política universitaria, calidad, igualdad o comunicación "para que tengamos un estudiantado presente y consciente, que le vea las fallas a la universidad y trate de arreglarlas, que no se calle ante injusticias cometidas por cualquier miembro de la comunidad universitaria”, ha comentado el nuevo presidente.
Trujillo también ha destacado la necesidad de crear “estructuras que hagan que los estudiantes sientan la universidad como su casa, y herramientas que hagan que los estudiantes se sientan escuchados”. En este sentido, ha llamado a promover un estudiantado proactivo que participe plenamente en los órganos de cogobernanza impulsados por la LOSU.
“Desde CEUCO trabajaré todos estos aspectos para revitalizar la institución y hacerla más grande, participativa y, sobre todo, abierta”, ha afirmado.
