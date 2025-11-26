CSIF reclama el abono de pluses de nocturnidad y festivos como retribuciones ordinarias para las plantillas municipales

CSIF pone en marcha una campaña para reclamar el abono de pluses de nocturnidad y festivos como retribuciones ordinarias para la plantilla de trabajadores municipales. Esta iniciativa viene avalada por varias sentencias del Tribunal Supremo ganadas por CSIF en las que se reconoce que estos profesionales deben cobrar dichos conceptos al margen de la prestación efectiva del trabajo, así como que se integren en la nómina siempre que las jornadas festivas o nocturnas formen parte del trabajo ordinario y regular.

El responsable del sector de Administración Local de CSIF Córdoba, Eloy González, explica que “con esta campaña damos un paso más en nuestra defensa de los derechos del personal que desarrolla su labor en los ayuntamientos, al tiempo que viene a reconocer su esfuerzo diario”.

Esta reivindicación del sindicato afecta a diversos colectivos de la Administración Local como bomberos, personal de mantenimiento, monitores deportivos o Policía Local, entre otros, siendo este último el grupo más numeroso. González aclara que, “hasta ahora, muchos de ellos perciben estas retribuciones por nocturnidad y festividad fuera del complemento específico del puesto de trabajo y solo si se han efectuado de forma efectiva, situación que CSIF quiere corregir con esta campaña”.

En este sentido, CSIF informa de que pone sus servicios jurídicos a disposición del personal que pueda verse afectado por esta situación para asesorarles y presentar reclamaciones con un modelo diseñado para tal fin. Asimismo, destaca que la campaña está abierta a nuevas personas afiliadas a la central sindical con condiciones especiales.