Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Salud

Córdoba incorpora nueve desfibriladores móviles en los vehículos de Policía Local

En 2026 se instalarán en las 47 farmacias y en los centros cívicos para conformar una red "amplia y estructurada"

Policías junto a los desfibriladores móviles.

Policías junto a los desfibriladores móviles. / A.J. González

Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

Córdoba contará el próximo año con cerca de un centenar más de desfibriladores, que se incorporarán a farmacias y, posteriormente, a los centros cívicos. Además, ya dispone de nueve móviles en los vehículos de la Policía Local. Así lo ha anunciado este miércoles la delegada de Salud del Ayuntamiento de Córdoba, Cintia Bustos.

La concejal ha señalado que esta ampliación permitirá crear “una red de desfibriladores al servicio de los ciudadanos”, cuya implantación se desarrollará a lo largo de 2026 de forma “estratégica y estructurada”. Por el momento, ha avanzado la incorporación de nueve dispositivos en los coches de la Policía Local y dos en Protección Civil.

Bustos y Bellido muestran los desfribiladores móviles.

Bustos y Bellido muestran los desfribiladores móviles. / A.J. González

Actualmente, ha recordado Bustos, la capital cuenta con 17 equipos: siete en edificios municipales, uno en la plaza de Las Tendillas y otro —de reciente incorporación— en el Centro de Recepción de Visitantes, además de seis instalados en los equipos del Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento (SPEIS) y dos de Protección Civil. De este modo, Córdoba contará antes de que acabe el año con una veintena de estos aparatos.

En farmacias y centros cívicos

La delegada también ha anunciado un acuerdo con el Colegio de Farmacéuticos para instalar desfibriladores en cada una de las 46 farmacias de la capital, además de uno adicional en la sede colegial, con el objetivo de “abarcar toda la ciudad”.

Imagen de los desfibriladores móviles con los que ya cuenta la Policía Local.

Imagen de los desfibriladores móviles con los que ya cuenta la Policía Local. / A.J. González

Asimismo, el próximo año se instalarán dispositivos en los 19 centros cívicos municipales para que esta red sea “homogénea en todo el territorio”, ha añadido Bustos. De esta manera, Córdoba acabará el próximo año con 92 desfibriladores entre fijos y móviles.

Ciudad cardioprotegida

De manera complementaria, también se ha formado a 250 sanitarios en prevención y en materia de muerte súbita e ictus. De esta forma, ha destacado, “Córdoba se convierte en la primera ciudad con esta formación y una de las primeras andaluzas en número de desfibriladores”.

Noticias relacionadas y más

Por su parte, el alcalde, José María Bellido, ha subrayado que Córdoba pasa así a ser una ciudad “cardioprotegida”. Esta red permitirá “ganar vida” y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, ha concluido.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un bus de Aucorsa colisiona con una moto y un coche en Las Ollerías tras desfallecer el conductor
  2. El 'chorro polar' llega a Córdoba: estos son los municipios que estarán bajo cero por la ola de frío
  3. Un alumno del IES Maimónides lleva a Córdoba al pódium de la ‘Copa de España’ de instaladores eléctricos: 'Es una experiencia increíble
  4. Roba un patinete a una chica en pleno centro de Córdoba, sale huyendo en él y acaba interceptado
  5. El viejo camping del Brillante de Córdoba llega a la edad de jubilación
  6. Un teniente coronel de la Guardia Civil en Córdoba, galardonado con el Premio “Fidel Pagés Miravé” 2025
  7. La borrasca Claudia aporta a los embalses de Córdoba el equivalente a casi dos años y medio de consumo doméstico de agua
  8. Muere una menor de un año y medio tras caerle un muro de una azotea en Fuente Palmera

Córdoba incorpora nueve desfibriladores móviles en los vehículos de Policía Local

Córdoba incorpora nueve desfibriladores móviles en los vehículos de Policía Local

La Brigada Guzmán el Bueno X se vuelca un año más con la Gran Recogida en Córdoba

El PSOE denuncia que el gobierno local "no es competente" para ofrecer un programa de becas para FP privada

El PSOE denuncia que el gobierno local "no es competente" para ofrecer un programa de becas para FP privada

Expo Aire 2025 en Córdoba: más de 70 ponentes y 26 conferencias en el principal foro nacional sobre espacios naturales

Trabajadores de Hitachi se manifiestan hoy durante tres horas en Córdoba: estos son los tramos afectados

Trabajadores de Hitachi se manifiestan hoy durante tres horas en Córdoba: estos son los tramos afectados

Periko Ortega, chef cordobés: "Ya tenemos una estrella Michelin, ahora debemos cocinar por encima de ella"

Córdoba contará con nueve nuevas plazas de matronas el próximo año

Córdoba contará con nueve nuevas plazas de matronas el próximo año

Detenido un hombre por presuntamente apuñalar a su expareja en Las Quemadas

Detenido un hombre por presuntamente apuñalar a su expareja en Las Quemadas
Tracking Pixel Contents