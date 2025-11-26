Hacemos Córdoba denuncia un recorte del 3,31% en el área social en el presupuesto de 2026

El grupo municipal Hacemos Córdoba ha denunciado que el Gobierno local aplicará en 2026 una reducción del 3,31% en el presupuesto del área social, un recorte que consideran “incomprensible e injustificable” en una ciudad con “enormes necesidades” y con tres de los barrios más pobres de España.

Según la coalición, el área engloba "delegaciones esenciales para la atención a la ciudadanía", entre ellas Servicios Sociales (-4,41%), Mayores (-3%) y Educación e Infancia (-7%), a las que se suman otros departamentos que también verán mermados sus recursos.

Hacemos Córdoba subraya que "esta decisión llega en un momento especialmente delicado, con una tasa de pobreza del 29,2% en la ciudad y un 10,6% de la población afectada por privación material y social severa, cifra superior a la media nacional (8,3%)". Ante esta realidad, tachan de “inaceptable” que el gobierno municipal recorte recursos “precisamente donde más se necesitan”.

Para la coalición, esta decisión refleja “la verdadera cara del PP”, un modelo que “da la espalda a quienes más apoyo necesitan”. En su opinión, el Ayuntamiento “vuelve a recortar justo donde debería reforzar”, debilitando políticas que consideran clave para garantizar derechos básicos.

Critican el recorte progresivo de recursos

Hacemos Córdoba lamenta que el alcalde “haya ido dilapidando las políticas sociales” durante los últimos años. Como ejemplo, citan el deterioro de la Oficina Municipal en Defensa de la Vivienda, cuya función —dicen— ha quedado reducida a un papel “meramente testimonial”, así como la eliminación de convenios con entidades bancarias que" facilitaban viviendas para personas en riesgo de exclusión".

Asimismo, denuncian que "el presupuesto social desciende año tras año", lo que “demuestra que este gobierno no sitúa a las personas en el centro, especialmente a quienes más necesitan el respaldo de la administración”.

La coalición pide al alcalde que reflexione y recuerdan que “todavía está a tiempo de revertir esta situación”, incrementando el presupuesto social y garantizando que el Ayuntamiento responda “a las urgencias reales de los cordobeses y cordobesas”.

Hacemos Córdoba plantea también recuperar el Plan de Empleo de Sadeco y poner en marcha programas que mejoren y amplíen la atención municipal a la Dependencia, avanzando hacia políticas públicas “que protejan a las familias y generen oportunidades”.

Por último, aseguran que “Córdoba no puede permitirse mirar hacia otro lado ni aceptar recortes en derechos básicos”. Por ello, reclaman que el presupuesto de 2026 deje de “castigar” al área social y pase a situar a las personas en el centro de la acción pública.