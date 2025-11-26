Córdoba contará con nueve nuevas plazas de matronas el próximo año

La delegada de Salud y Consumo, María Jesús Botella ha anunciado este martes que la provincia de Córdoba contará con nueve nuevas plazas de matrona el próximo año. En concreto, dos serán para las reas Sanitarias Norte y Sur, respectivamente y cinco para el Distrito Córdoba Guadalquivir.

Así lo ha anunciado la representante autonómica en una reunión con el Colegio de Enfermería de Córdoba para abordar la situación profesional del sector.

Botella se ha referido al incremento global de 166 plazas de enfermería que va a tener lugar el próximo año la sanidad en Córdoba. 130 para el Hospital Reina Sofía (tres de ellas especialistas en salud mental), siete para el Área Sanitaria Norte (dos de ellas matronas), catorce para el Área Sanitaria Sur (incluidas dos para salud mental y otras dos matronas) y quince para el Distrito Córdoba Guadalquivir (incluidas una para el ámbito familiar y comunitario y cinco matronas).

En el encuentro se ha tratado la importancia de la profesión enfermera en el sistema sanitario público, así como su labor, especialmente las consultas de acogida.

Desde el Colegio de Enfermería de Córdoba, su presidenta Natalia Pérez ha defendido la aplicación del Pacto Andaluz por la Enfermería para que la provincia alcance la ratio de 8,5 profesionales por cada mil habitantes y que en Andalucía se encuentra en 5,3.

«El pacto supone ampliar la dotación enfermera en estructura, garantizar el 100% de las sustituciones, reducir la temporalidad y mejorar las condiciones laborales para frenar la fuga de talento», ha señalado Pérez.