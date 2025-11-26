Córdoba tiene 447 personas en situación de sinhogarismo, el doble que hace una década

Córdoba tiene 447 personas en situación de sinhogarismo, el doble que hace diez años y la mayoría de ellas, 197, viven en la calle. La concejala de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Córdoba, Eva Contador, y la coordinadora del Aula de Sinhogarismo de la Universidad de Córdoba, Carmen Cruz, han presentado este miércoles los principales datos recogidos en el primer recuento que realiza la UCO sobre esta realidad, una foto fija que desde hace años viene realizando la Red Cohabita. Con los mismos parámetros aunque con un plus de rigor metodológico y una ventana temporal más amplia para realizar las encuestas, de 48 horas (4-5 de noviembre), los resultados obtenidos destacan la tendencia al alza sostenida de un fenómeno social que sigue creciendo, en gran medida, a causa de las dificultades crecientes de la población para acceder a la vivienda y a la precarización laboral, que hace que cada vez haya más ciudadanos en exclusión social a pesar de tener un empleo.

Tres tipos de situaciones

Atendiendo a su situación, el informe diferencia a las personas en situación más extrema, las que viven y duermen en la calle, aquellas que duermen en un refugio nocturno y/o pasan varias horas al día en un espacio público o en recursos temporales y aquellos que viven en viviendas inseguras, inadecuadas o infraviviendas. Así, el grupo más numeroso está conformado por 197 personas, un 14% más que en 2024 mientras que hay 161 personas sin vivienda, pero pernoctando en los albergues y casas refugio temporales de la ciudad, un 36% del total y otro 20%, 89 personas que residen en algún tipo de infravivienda. Según Carmen Cruz, "este es el grupo que más ha crecido en los últimos años, algo que se explica por las situaciones menos visibles de exclusión social y a procesos de precarización prolongados en el tiempo".

El informe confirma además la consolidación y cronificación de los casos, ya que según la encuesta realizada a los afectados, más del 50% llevan más de un año en esta situación y el 19% más de cinco años, "lo que apunta a la necesidad de desarrollar más políticas de acompañamiento en estos procesos de exclusión".

La presentación del informe coincide con la celebración este jueves 27 de noviembre del Día Internacional del Sinhogarismo y la celebración en Córdoba de unas jornadas de análisis en la facultad de Ciencias de la Educación, con distintas mesas de trabajo. Según Eva Contador, "el objetivo de este estudio y de las jornadas es visibilizar a la población cordobesa que vive en esta situación debido a distintas circunstancias vitales". El objetivo del Ayuntamiento, según Contador, es "seguir aprendiendo cómo ayudar a estas personas y proporcionarles una mejor calidad de vida, de ahí que hayamos contado con la UCO para realizar el estudio, porque queremos disponer de datos fiables y contrastables".

Estas Jornadas de Buenas Prácticas de Intervención con Personas Sin Hogar tienen como objetivo "conocer a nivel técnico y de las propias personas que acuden a los recursos cómo se trabaja en otros territorios para mejorar la intervención social en Córdoba".

Este jueves, en Ciencias de la Educación

La jornada dará comienzo con la inauguración a las 8.30 horas y a partir de ahí, se presentarán actividades en dos bloques, el primero centrado en las claves de la innovación social de los programas de acompañamiento a personas en Sinhogarismo de San Juan de Dios Valencia y un segundo bloque a partir de las 11.45 horas sobre el valor de la cultura y el arte como herramienta de intervención social, en el que se presentará el trabajo del grupo de teatro Mujereando. La jornada se extenderá a lo largo de la mañana.

Entidades participantes

Tanto en las jornadas como en el estudio, han participado las siguientes entidades: ADEAT y su Centro de Día; Cáritas, que cuenta con la Casa de Acogida Madre del Redentor, UVI Móvil, ala de baja exigencia, pisos de inserción y Residencia San Pablo; Cruz Roja, con la Unidad Móvil Nocturna; Don Bosco Salesianos Social, que ofrece atención en pisos de alta intensidad y programa de jóvenes; Don Bosco Salesianos Social-Ayuntamiento de Córdoba, encargados de La casita; Hogar Sí y su Espacio Salud; Inserta Andalucía, que dispone de centro de día y piso para PSH LGTBIQA+; PRODE-Ayuntamiento de Córdoba, con una Casa de Acogida Campo Madre de Dios, UMASC y Programa Ola de Frío; Prolibertas, gestores del centro de día Casa Libertad, el Comedor Social de los Trinitarios y pisos Convivienda; Proyecto Hombre y su centro de día; Adoratrices-Fuente de Vida, que dirigen un centro de acogida para mujeres gestantes sin hogar; ANFANE y su piso para familias sin hogar; Columbares, también con un piso; Córdoba Acoge, que dispone de pisos para personas migrantes sin hogar; Mujeres en Zona de Conflicto, que ofrece alojamiento a mujeres sin hogar; Provivienda-Ayuntamiento de Córdoba y su centro de emergencia habitacional y SAMU, con pisos para personas sin hogar.