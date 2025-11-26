El Colegio de Médicos de Córdoba premia la excelencia investigadora en un acto celebrado en el Hospital San Juan de Dios

El Colegio Oficial de Médicos de Córdoba ha reconocido esta tarde, en un acto celebrado en el Hospital San Juan de Dios y gracias a la colaboración de CaixaBank, los trabajos científicos más destacados del año en la 23ª edición de sus premios de investigación. La convocatoria ha vuelto a reunir a profesionales de alto nivel y a proyectos de gran impacto clínico, consolidándose como uno de los certámenes científicos más relevantes del ámbito sanitario andaluz.

El primer premio ha recaído en un estudio multicéntrico internacional que evalúa el uso de la ecografía pulmonar cuantitativa para guiar el tratamiento con surfactante en recién nacidos prematuros tardíos y a término con dificultad respiratoria. La investigadora del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, la doctora Alonso, neonatóloga, destacó que esta herramienta ofrece una precisión comparable a la utilizada en prematuros extremos y puede optimizar el manejo respiratorio en neonatos más maduros, abriendo una nueva vía diagnóstica no invasiva.

El segundo galardón ha reconocido la investigación del doctor López Miranda, internista del Hospital Universitario Reina Sofía, sobre la relación entre el recuento de neutrófilos y el grosor carotídeo en pacientes coronarios. El trabajo, realizado en el marco del ensayo clínico CORDIOPREV, muestra cómo la dieta mediterránea -especialmente rica en aceite de oliva virgen- puede modular la inflamación vascular y revertir el engrosamiento arterial, aportando evidencia inédita sobre el papel de estos marcadores inmunológicos en la aterosclerosis.

El tercer premio ha distinguido el estudio DIABET-IC, presentado por el cardiólogo González Manzanares, que analiza la prevalencia e incidencia de insuficiencia cardiaca en pacientes con diabetes tipo 2 atendidos en consultas de cardiología y endocrinología. La investigación, desarrollada en 30 centros españoles con 1.249 pacientes, revela una prevalencia inicial de casi el 40% y una incidencia del 7,6% durante el seguimiento, subrayando la importancia del cribado precoz en este grupo de riesgo para evitar hospitalizaciones y mejorar la calidad de vida.

La presidenta del Colegio de Médicos, María del Carmen Arias, puso en valor la labor de los investigadores y la importancia de apoyar la ciencia clínica: “Investigar requiere paciencia, perseverancia y una enorme pasión por descubrir. Gracias a vuestro esfuerzo cuidamos mejor de nuestros pacientes y abrimos nuevas puertas para las generaciones que vienen”. Arias también agradeció el respaldo de CaixaBank, cuya implicación -dijo- permite seguir impulsando la competitividad científica en España.

21 trabajos y 400 investigadores

Esta edición ha recibido 21 trabajos en los que han participado más de 400 investigadores de numerosos países y de múltiples especialidades médicas, desde cardiología y medicina interna hasta neonatología, neurología o hematología. La diversidad de centros implicados -principalmente públicos, aunque con algunas colaboraciones mixtas- refleja el dinamismo y la proyección internacional de la investigación generada desde Córdoba.

El acto estuvo presidido por el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos; el secretario general de Salud Pública e I+D+i, Isaac Túnez; la presidenta del Colegio de Médicos; el director gerente del Hospital San Juan de Dios, Horacio Pijuán; y la directora de área de negocio de CaixaBank en Córdoba, María José Torres, entre otros representantes institucionales que arroparon esta cita ya consolidada en el calendario científico provincial.