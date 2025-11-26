Boletín
Las claves del día: lo más destacado de la mañana en Córdoba
La futura ampliación del aeródromo de Villarrubia, la nuestra estrella Michelin de Córdoba y la aprobación del gasto para los edificios de la BLET centran la actualidad
Urbanismo ha aprobado la ampliación del aeródromo de Villarrubia, que multiplicará su superficie y capacidades con la construcción de doce hangares. Este hito será un revulsivo para el negocio. Además, la cocina cordobesa brilla con la nueva estrella Michelin que se entregó ayer. ReComiendo, del chef Periko Ortega, se suma al Olimpo de la gastronomía de Córdoba, donde se mantienen Paco Morales y Kisco García. En otro orden de cosas, ayer el Consejo de Ministros aprobó el gasto para los edificios de la Base Logística del Ejército de Tierra, un paso más para uno de los proyectos más importantes de la provincia.
- Urbanismo aprueba la construcción de doce hangares en el aeródromo de Villarrubia: "Va a ser un giro al negocio"
- Periko Ortega, nueva estrella Michelin para la cocina de Córdoba, que amplía sus distinciones
- El Consejo de Ministros aprueba el gasto para los edificios de la Base Logística del Ejército en Córdoba
Córdoba ciudad
- Córdoba dice no al negacionismo y clama contra la violencia machista
- De los vuelos turísticos a la lucha contra incendios: el mapa de los aeródromos desconocidos de Córdoba
- Campus Córdoba arranca como motor formativo con una apuesta por la IA, la robótica y la Base Logística
- Detenido un hombre por apuñalar a su expareja en Las Quemadas
- Un tren del trayecto Jaén-Sevilla, parado en Alcolea por una avería
Provincia
- 'El Monje' de Puente Genil: retrato del fugitivo que inquieta a un pueblo y desafía a la Policía
- Aldi abre a principios de diciembre dos nuevos supermercados en Pozoblanco y Palma del Río
- La 4ª Zambombá de Zuheros volverá a llenar las calles del municipio de Navidad y tradición
Cultura
Deportes
Andalucía
España
- La borrasca Claudia aporta a los embalses de Córdoba el equivalente a casi dos años y medio de consumo doméstico de agua
- Un bus de Aucorsa colisiona con una moto y un coche en Las Ollerías tras desfallecer el conductor
- El 'chorro polar' llega a Córdoba: estos son los municipios que estarán bajo cero por la ola de frío
- Un alumno del IES Maimónides lleva a Córdoba al pódium de la ‘Copa de España’ de instaladores eléctricos: 'Es una experiencia increíble
- Roba un patinete a una chica en pleno centro de Córdoba, sale huyendo en él y acaba interceptado
- El viejo camping del Brillante de Córdoba llega a la edad de jubilación
- Un teniente coronel de la Guardia Civil en Córdoba, galardonado con el Premio “Fidel Pagés Miravé” 2025
- Confirmado un foco de gripe aviar de alta patogenicidad en el Zoo de Córdoba