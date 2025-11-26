Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Boletín

Las claves del día: lo más destacado de la mañana en Córdoba

La futura ampliación del aeródromo de Villarrubia, la nuestra estrella Michelin de Córdoba y la aprobación del gasto para los edificios de la BLET centran la actualidad

El aeródromo de Villarrubia tendrá doce nuevos hangares

El aeródromo de Villarrubia tendrá doce nuevos hangares / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Urbanismo ha aprobado la ampliación del aeródromo de Villarrubia, que multiplicará su superficie y capacidades con la construcción de doce hangares. Este hito será un revulsivo para el negocio. Además, la cocina cordobesa brilla con la nueva estrella Michelin que se entregó ayer. ReComiendo, del chef Periko Ortega, se suma al Olimpo de la gastronomía de Córdoba, donde se mantienen Paco Morales y Kisco García. En otro orden de cosas, ayer el Consejo de Ministros aprobó el gasto para los edificios de la Base Logística del Ejército de Tierra, un paso más para uno de los proyectos más importantes de la provincia.

Córdoba ciudad

Provincia

Cultura

Deportes

Andalucía

España

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La borrasca Claudia aporta a los embalses de Córdoba el equivalente a casi dos años y medio de consumo doméstico de agua
  2. Un bus de Aucorsa colisiona con una moto y un coche en Las Ollerías tras desfallecer el conductor
  3. El 'chorro polar' llega a Córdoba: estos son los municipios que estarán bajo cero por la ola de frío
  4. Un alumno del IES Maimónides lleva a Córdoba al pódium de la ‘Copa de España’ de instaladores eléctricos: 'Es una experiencia increíble
  5. Roba un patinete a una chica en pleno centro de Córdoba, sale huyendo en él y acaba interceptado
  6. El viejo camping del Brillante de Córdoba llega a la edad de jubilación
  7. Un teniente coronel de la Guardia Civil en Córdoba, galardonado con el Premio “Fidel Pagés Miravé” 2025
  8. Confirmado un foco de gripe aviar de alta patogenicidad en el Zoo de Córdoba

Las claves del día: lo más destacado de la mañana en Córdoba

Las claves del día: lo más destacado de la mañana en Córdoba

Qué hacer hoy en Córdoba, miércoles 26 de noviembre de 2025

Urbanismo aprueba la construcción de doce hangares en el aeródromo de Villarrubia: "Va a ser un giro al negocio"

Urbanismo aprueba la construcción de doce hangares en el aeródromo de Villarrubia: "Va a ser un giro al negocio"

De los vuelos turísticos a la lucha contra incendios: el mapa de los aeródromos desconocidos de Córdoba

Campus Córdoba contará con la primera Escuela Hotel de Andalucía

Campus Córdoba contará con la primera Escuela Hotel de Andalucía

Periko Ortega, nueva estrella Michelin para la cocina de Córdoba, que amplía sus distinciones

Periko Ortega, nueva estrella Michelin para la cocina de Córdoba, que amplía sus distinciones

Qué debes saber antes de terminar el día: resumen informativo de la tarde en Córdoba

Qué debes saber antes de terminar el día: resumen informativo de la tarde en Córdoba

Córdoba se niega al negacionismo y clama contra la violencia machista

Tracking Pixel Contents