Las claves del día: lo más destacado de la mañana en Córdoba

Urbanismo ha aprobado la ampliación del aeródromo de Villarrubia, que multiplicará su superficie y capacidades con la construcción de doce hangares. Este hito será un revulsivo para el negocio. Además, la cocina cordobesa brilla con la nueva estrella Michelin que se entregó ayer. ReComiendo, del chef Periko Ortega, se suma al Olimpo de la gastronomía de Córdoba, donde se mantienen Paco Morales y Kisco García. En otro orden de cosas, ayer el Consejo de Ministros aprobó el gasto para los edificios de la Base Logística del Ejército de Tierra, un paso más para uno de los proyectos más importantes de la provincia.

