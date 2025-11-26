Entrevista | Kisko García Chef cordobés
"Choco empezó como un negocio en el barrio y hoy sigue activo en la excelencia"
El restaurante Choco mantiene su estrella Michelin por decimocuarto año consecutivo gracias a su constancia, creatividad y respeto por la cocina andaluza
-¿Cómo se recibe la revalidación de una estrella Michelin por decimocuarto año consecutivo?
-Muy bien, no es algo que depende solo de un día, sino de todo el año, de cada jornada intentando dar lo mejor de nosotros. Lo más importante es que los clientes se vayan contentos y felices con lo que encuentran. Estoy muy feliz, de verdad, muy feliz por toda la familia de Choco: mi padre, mi hermano, mi mujer, mi cuñada, mi hijo, todos los empleados... Todos muy contentos de que se revalide la estrella y de seguir manteniéndola en la guía.
-Mantener esta distinción durante tantos años no es fácil, ¿cuáles son las claves de esa constancia?
-Para mí significa estar siempre alerta, prestar atención a cada detalle y hacer todo lo posible por hacerlo bien. Intentamos no cometer errores y asegurarnos de que los clientes se vayan satisfechos y felices. Además, buscamos ser diferentes, mostrar nuestra cultura, enseñar a Andalucía y dejar claro quiénes somos como cordobeses y andaluces.
-Mirando atrás, ¿cómo ha evolucionado Choco y su cocina desde la primera vez que os dieron la estrella hasta hoy?
-Ha evolucionado en sabor, en nuestra manera de trabajar y en la técnica. Ahora hacemos las cosas con mucho más sentido y contamos una historia con cada plato. Choco empezó como un negocio en el barrio de la Fuensanta y hoy sigue activo en la excelencia, conservando la esencia de aquella casa de comida que abrieron mis padres, que pronto cumplirá 50 años.
-¿Cómo es el día a día en Choco para mantener esa esencia Michelin?
-Muy intensa. Hay días en los que disfrutamos muchísimo, otros que requieren más esfuerzo de lo normal. Todo tiene un precio, pero lo hacemos gustosos, y se nota en el resultado final. Si no disfrutamos de lo que hacemos, todo pierde sentido. Aunque exista presión, seguimos disfrutando del proceso cada día.
-De cara al futuro, ¿qué proyectos o desafíos se plantean?
-Queremos seguir haciendo lo que hacemos, pero cada día mejor. Acercarnos más al cliente, que disfrute de la casa y comprenda quiénes somos. Buscamos mejorar continuamente y mantener la excelencia en todo lo que hacemos.
-Si tuviera que definir la "experiencia Choco", ¿cómo la describiría?
-La experiencia en Choco es un viaje a la Andalucía de antes, traslada a la cocina de hoy. Es un paseo de recuerdos. Combinamos la cocina andaluza tradicional con técnicas contemporáneas, sabores actuales y todo lo que nos lleva a la excelencia.
