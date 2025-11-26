CCOO denuncia la falta de refuerzo en el servicio 112 Andalucía en Córdoba durante la borrasca Claudia

CCOO ha denunciado la falta de refuerzo en el servicio 112 Andalucía en Córdoba durante el paso de la borrasca Claudia, que el pasado 15 de noviembre provocó cientos de incidencias en la capital y en municipios como Almodóvar del Río, PosadasPalma del Río o Villarrubia. Según el sindicato, a pesar de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había anunciado con días de antelación el episodio de lluvias, tormentas y vientos, en la sala únicamente trabajaban dos personas.

Según explica la organización sindical, estas dos profesionales tuvieron que gestionar más de 300 avisos en una sola tarde, además de las tareas derivadas de la activación del Plan de Emergencias por Inundaciones, que se puso en marcha a las 17.30 horas y "exige dedicar tiempo específico a un protocolo complejo y necesario”.

Manuel Murillo

Dencian falta de previsión

CCOO se pregunta "cómo es posible que, con una situación prevista y anunciada con antelación, la Junta de Andalucía no solicitara a la empresa privada gestora del servicio un refuerzo adecuado en todas las salas afectadas por los avisos meteorológicos".

El sindicato afirma que esta situación “no es un caso aislado”, sino "un problema estructural que lleva 25 años sin resolverse". CCOO señala que "los gobiernos andaluces han ignorado reiteradamente las peticiones para mejorar las condiciones laborales del personal, a pesar de tratarse de un servicio esencial para la ciudadanía andaluza”.

Un servicio esencial

CCOO asegura que el sistema lleva 30 años subcontratando al personal que atiende las llamadas de emergencia, en condiciones que, a juicio del sindicato son "precarias" y “muy alejadas de la responsabilidad que asumen”. La organización denuncia también que las aplicaciones informáticas utilizadas son “deficientes” y que, en momentos de especial tensión como el vivido durante la borrasca, "no se cuenta con personal de refuerzo".

Para CCOO, esta situación vuelve a evidenciar que “los dirigentes políticos no dan la talla”, mientras resaltan que los trabajadores y trabajadoras del 112 “dejan atrás sus propias injusticias laborales para centrarse en ayudar a la ciudadanía en situaciones críticas".