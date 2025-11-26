Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Temporal

CCOO denuncia la falta de refuerzo en el servicio 112 Andalucía en Córdoba durante la borrasca Claudia

El sindicato asegura que solo dos personas atendieran más de 300 avisos en una tarde marcada por lluvias, tormentas y la activación del Plan de Emergencias por Inundaciones

Vecinos achicando agua en Villarrubia.

Vecinos achicando agua en Villarrubia. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

CCOO ha denunciado la falta de refuerzo en el servicio 112 Andalucía en Córdoba durante el paso de la borrasca Claudia, que el pasado 15 de noviembre provocó cientos de incidencias en la capital y en municipios como Almodóvar del Río, PosadasPalma del Río o Villarrubia. Según el sindicato, a pesar de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) había anunciado con días de antelación el episodio de lluvias, tormentas y vientos, en la sala únicamente trabajaban dos personas.

Según explica la organización sindical, estas dos profesionales tuvieron que gestionar más de 300 avisos en una sola tarde, además de las tareas derivadas de la activación del Plan de Emergencias por Inundaciones, que se puso en marcha a las 17.30 horas y "exige dedicar tiempo específico a un protocolo complejo y necesario”.

La borrasca Claudia deja un rastro de incidencias

La borrasca Claudia deja un rastro de incidencias

Manuel Murillo

Dencian falta de previsión

CCOO se pregunta "cómo es posible que, con una situación prevista y anunciada con antelación, la Junta de Andalucía no solicitara a la empresa privada gestora del servicio un refuerzo adecuado en todas las salas afectadas por los avisos meteorológicos".

El sindicato afirma que esta situación “no es un caso aislado”, sino "un problema estructural que lleva 25 años sin resolverse". CCOO señala que "los gobiernos andaluces han ignorado reiteradamente las peticiones para mejorar las condiciones laborales del personal, a pesar de tratarse de un servicio esencial para la ciudadanía andaluza”.

Un servicio esencial

CCOO asegura que el sistema lleva 30 años subcontratando al personal que atiende las llamadas de emergencia, en condiciones que, a juicio del sindicato son "precarias" y “muy alejadas de la responsabilidad que asumen”. La organización denuncia también que las aplicaciones informáticas utilizadas son “deficientes” y que, en momentos de especial tensión como el vivido durante la borrasca, "no se cuenta con personal de refuerzo".

Noticias relacionadas y más

Para CCOO, esta situación vuelve a evidenciar que “los dirigentes políticos no dan la talla”, mientras resaltan que los trabajadores y trabajadoras del 112 “dejan atrás sus propias injusticias laborales para centrarse en ayudar a la ciudadanía en situaciones críticas".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un bus de Aucorsa colisiona con una moto y un coche en Las Ollerías tras desfallecer el conductor
  2. El 'chorro polar' llega a Córdoba: estos son los municipios que estarán bajo cero por la ola de frío
  3. Un alumno del IES Maimónides lleva a Córdoba al pódium de la ‘Copa de España’ de instaladores eléctricos: 'Es una experiencia increíble
  4. Roba un patinete a una chica en pleno centro de Córdoba, sale huyendo en él y acaba interceptado
  5. El viejo camping del Brillante de Córdoba llega a la edad de jubilación
  6. Un teniente coronel de la Guardia Civil en Córdoba, galardonado con el Premio “Fidel Pagés Miravé” 2025
  7. La borrasca Claudia aporta a los embalses de Córdoba el equivalente a casi dos años y medio de consumo doméstico de agua
  8. Muere una menor de un año y medio tras caerle un muro de una azotea en Fuente Palmera

Más de 200 agentes reforzarán la seguridad en las zonas comerciales en el Black Friday y Cyber Monday

Trabajadores de Hitachi se manifiestan hoy durante tres horas en Córdoba: estos son los tramos afectados

Trabajadores de Hitachi se manifiestan hoy durante tres horas en Córdoba: estos son los tramos afectados

CCOO denuncia la falta de refuerzo en el servicio 112 Andalucía en Córdoba durante la borrasca Claudia

CCOO denuncia la falta de refuerzo en el servicio 112 Andalucía en Córdoba durante la borrasca Claudia

Las cifras de la Media Maratón de Córdoba 2025: participantes, categorías, horario y recorrido

Las cifras de la Media Maratón de Córdoba 2025: participantes, categorías, horario y recorrido

Hacemos Córdoba denuncia un recorte del 3,31% en el área social en el presupuesto de 2026

Hacemos Córdoba denuncia un recorte del 3,31% en el área social en el presupuesto de 2026

Córdoba tiene 447 personas en situación de sinhogarismo, el doble que hace una década

Córdoba tiene 447 personas en situación de sinhogarismo, el doble que hace una década

Perfil de las personas sin hogar en Córdoba: hombre extranjero de entre 35 y 42 años

Perfil de las personas sin hogar en Córdoba: hombre extranjero de entre 35 y 42 años

Movilidad sin límites en Córdoba: trayectos seguros y accesibles para personas con discapacidad

Tracking Pixel Contents