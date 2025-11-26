Busca desayunos poco conocidos en Córdoba y encuentra la ‘tosta de salmorejo’ en este precioso restaurante: “Está de muerte”

En un momento en el que los desayunos virales parecen girar siempre alrededor de lo mismo, la cuenta ‘Tapasconvinos’, especializada en costumbrismo andaluz, ha vuelto a poner el foco en una propuesta cordobesa que se sale del circuito más habitual. En uno de sus últimos vídeos su creador se deja caer por el restaurante Patio Romano, en pleno centro histórico de Córdoba, para buscar un un restaurante poco conocido de la ciudad.

Nada más llegar pide un café cortado, zumo de naranja natural y una tosta acompañada de salmorejo. En la propia grabación se escucha al personal hablar del origen del jamón ibérico que utilizan, procedente del Valle de los Pedroches y del aceite con el que elaboran sus platos, de Priego de Córdoba. Cuando llega el desayuno a la mesa no puede más que reconocer que la elección “está de muerte”.

Además del sabor también destaca la tranquilidad del lugar, el trato cercano y esos pequeños detalles que hacen que la experiencia no se sienta impersonal.

Lo que opinan otros clientes (y aquí casi todos coinciden)

Las opiniones de otros clientes van en la misma línea y refuerzan esa buena impresión general. Muchos resaltan el zumo de naranja recién exprimido, en ocasiones descrito como especialmente generoso, el buen café y la calidad del pan.

Las tostadas (tanto de jamón como de aguacate, queso o tomate) aparecen de manera repetida como uno de los puntos fuertes del desayuno. Hay quien las define como “imprescindibles” para empezar una visita a Córdoba, mientras que otros destacan el ambiente relajado, la limpieza del local y la amabilidad del personal.

Mucho más que desayunos: la otra cara de Patio Romano

Aunque esta vez el protagonista sea el desayuno, Patio Romano no se queda ahí. El local cuenta con una oferta gastronómica amplia en la que se mezclan raíces cordobesas con un evidente guiño a la cocina italiana.

En su carta aparecen entrantes tradicionales reinterpretados, tablas de ibéricos y quesos, ensaladas completas, distintos tipos de pasta, risottos y una selección de pizzas que van desde las más clásicas a otras con ingredientes más ligados al territorio, como el jamón ibérico.