Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Solidaridad

La Brigada Guzmán el Bueno X se vuelca un año más con la Gran Recogida en Córdoba

El Banco de Alimentos ha recibido 25.765 kilos de alimentos, que ahora clasifica y revisa

Voluntarios de la BRI X colaborando en la Gran Recogida.

Voluntarios de la BRI X colaborando en la Gran Recogida. / Córdoba

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Los trabajos posteriores a la Gran Recogida en Córdoba avanzan con intensidad en el Banco de Alimentos Medina Azahara. Aunque aún quedan por cerrar las cifras definitivas de las donaciones económicas, la actividad en el almacén ya es frenética: los productos no perecederos recibidos comienzan su proceso de clasificación, revisión de caducidades y control de trazabilidad. Una labor minuciosa que, como cada año, requiere manos, tiempo y compromiso.

En esta fase crucial, la Brigada Guzmán el Bueno X se ha vuelto a sumar al equipo de voluntariado para colaborar en las tareas de selección y organización de los alimentos recibidos.

Voluntarios de la BRI X en el Banco de Alimentos.

Voluntarios de la BRI X en el Banco de Alimentos. / Córdoba

En total, la institución ha recibido 25.765 kilos de alimentos, de los cuales 12.080 kilos proceden de cadenas y tiendas locales y 13.665 kilos de cadenas nacionales. Todo este volumen requiere un proceso exhaustivo antes de ser distribuido a las familias que más lo necesitan, y el refuerzo aportado por los militares resulta determinante para agilizar el trabajo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un bus de Aucorsa colisiona con una moto y un coche en Las Ollerías tras desfallecer el conductor
  2. El 'chorro polar' llega a Córdoba: estos son los municipios que estarán bajo cero por la ola de frío
  3. Un alumno del IES Maimónides lleva a Córdoba al pódium de la ‘Copa de España’ de instaladores eléctricos: 'Es una experiencia increíble
  4. Roba un patinete a una chica en pleno centro de Córdoba, sale huyendo en él y acaba interceptado
  5. El viejo camping del Brillante de Córdoba llega a la edad de jubilación
  6. Un teniente coronel de la Guardia Civil en Córdoba, galardonado con el Premio “Fidel Pagés Miravé” 2025
  7. La borrasca Claudia aporta a los embalses de Córdoba el equivalente a casi dos años y medio de consumo doméstico de agua
  8. Muere una menor de un año y medio tras caerle un muro de una azotea en Fuente Palmera

Córdoba incorpora nueve desfibriladores móviles en los vehículos de Policía Local

Córdoba incorpora nueve desfibriladores móviles en los vehículos de Policía Local

La Brigada Guzmán el Bueno X se vuelca un año más con la Gran Recogida en Córdoba

El PSOE denuncia que el gobierno local "no es competente" para ofrecer un programa de becas para FP privada

El PSOE denuncia que el gobierno local "no es competente" para ofrecer un programa de becas para FP privada

Expo Aire 2025 en Córdoba: más de 70 ponentes y 26 conferencias en el principal foro nacional sobre espacios naturales

Trabajadores de Hitachi se manifiestan hoy durante tres horas en Córdoba: estos son los tramos afectados

Trabajadores de Hitachi se manifiestan hoy durante tres horas en Córdoba: estos son los tramos afectados

Periko Ortega, chef cordobés: "Ya tenemos una estrella Michelin, ahora debemos cocinar por encima de ella"

Córdoba contará con nueve nuevas plazas de matronas el próximo año

Córdoba contará con nueve nuevas plazas de matronas el próximo año

Detenido un hombre por presuntamente apuñalar a su expareja en Las Quemadas

Detenido un hombre por presuntamente apuñalar a su expareja en Las Quemadas
Tracking Pixel Contents