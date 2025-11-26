Solidaridad
La Brigada Guzmán el Bueno X se vuelca un año más con la Gran Recogida en Córdoba
El Banco de Alimentos ha recibido 25.765 kilos de alimentos, que ahora clasifica y revisa
Los trabajos posteriores a la Gran Recogida en Córdoba avanzan con intensidad en el Banco de Alimentos Medina Azahara. Aunque aún quedan por cerrar las cifras definitivas de las donaciones económicas, la actividad en el almacén ya es frenética: los productos no perecederos recibidos comienzan su proceso de clasificación, revisión de caducidades y control de trazabilidad. Una labor minuciosa que, como cada año, requiere manos, tiempo y compromiso.
En esta fase crucial, la Brigada Guzmán el Bueno X se ha vuelto a sumar al equipo de voluntariado para colaborar en las tareas de selección y organización de los alimentos recibidos.
En total, la institución ha recibido 25.765 kilos de alimentos, de los cuales 12.080 kilos proceden de cadenas y tiendas locales y 13.665 kilos de cadenas nacionales. Todo este volumen requiere un proceso exhaustivo antes de ser distribuido a las familias que más lo necesitan, y el refuerzo aportado por los militares resulta determinante para agilizar el trabajo.
