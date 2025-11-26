Cuarta edición
El Ayuntamiento de Córdoba actualiza la guía de recursos sociales para personas sin hogar
El documento repasa tanto los servicios que ofrece la Red Cohabita como otros que gestionan otras entidades en la ciudad
El Ayuntamiento de Córdoba ha actualizado la guía de recursos sociales para personas sin hogar de Córdoba, una guía que ya va por su cuarta edición y que incluye una relación de fichas con los servicios y prestaciones que ofrece la ciudad para este sector de la población.
La guía está organizada en dos partes, una en la que se recogen los recursos que forman parte de la Red Cohabita, el espacio de coordinación impulsado por el Ayuntamiento, en el que participan entidades públicas y del tercer sector, y otra con los recursos existentes en la ciudad que gestionan otras entidades y que completan la atención al colectivo.
En la primera parte, se encuentran espacios como la Casa de Acogida Municipal, el Centro de Acompañamiento Juvenil Casita, Cáritas Diocesana, ADEAT, Fundación Don Bosco, Hogar Sí, Prolibertas, Proyecto Hombre, Cruz Roja, Inserta Andalucía. Al final, la oferta de servicios de entidades como Aperfosa, Asociación Realidades para la Integración Social, Anfane, Fundación Hospitalaria de la Orden de Malta, Córdoba Acoge, ACCEM, Asociación Centro Caritativo Buenas Noticias, Provivienda, APIC y Asociación Columbares.
La guía permite a los usuarios conocer los servicios que puede recibir en cada uno de los recursos, ya sea alojamiento, ropero, comedor, consigna, orientación... el horario y los requisitos que deben cumplir para disfrutar de ellos. También se detalla la dirección y teléfono de las distintas entidades, las plazas disponibles en cada recurso y el perfil de los beneficiarios.
- Un bus de Aucorsa colisiona con una moto y un coche en Las Ollerías tras desfallecer el conductor
- El 'chorro polar' llega a Córdoba: estos son los municipios que estarán bajo cero por la ola de frío
- Un alumno del IES Maimónides lleva a Córdoba al pódium de la ‘Copa de España’ de instaladores eléctricos: 'Es una experiencia increíble
- Roba un patinete a una chica en pleno centro de Córdoba, sale huyendo en él y acaba interceptado
- El viejo camping del Brillante de Córdoba llega a la edad de jubilación
- Un teniente coronel de la Guardia Civil en Córdoba, galardonado con el Premio “Fidel Pagés Miravé” 2025
- La borrasca Claudia aporta a los embalses de Córdoba el equivalente a casi dos años y medio de consumo doméstico de agua
- Muere una menor de un año y medio tras caerle un muro de una azotea en Fuente Palmera