Cuarta edición

El Ayuntamiento de Córdoba actualiza la guía de recursos sociales para personas sin hogar

El documento repasa tanto los servicios que ofrece la Red Cohabita como otros que gestionan otras entidades en la ciudad

Araceli R. Arjona

Araceli R. Arjona

El Ayuntamiento de Córdoba ha actualizado la guía de recursos sociales para personas sin hogar de Córdoba, una guía que ya va por su cuarta edición y que incluye una relación de fichas con los servicios y prestaciones que ofrece la ciudad para este sector de la población.

La guía está organizada en dos partes, una en la que se recogen los recursos que forman parte de la Red Cohabita, el espacio de coordinación impulsado por el Ayuntamiento, en el que participan entidades públicas y del tercer sector, y otra con los recursos existentes en la ciudad que gestionan otras entidades y que completan la atención al colectivo.

En la primera parte, se encuentran espacios como la Casa de Acogida Municipal, el Centro de Acompañamiento Juvenil Casita, Cáritas Diocesana, ADEAT, Fundación Don Bosco, Hogar Sí, Prolibertas, Proyecto Hombre, Cruz Roja, Inserta Andalucía. Al final, la oferta de servicios de entidades como Aperfosa, Asociación Realidades para la Integración Social, Anfane, Fundación Hospitalaria de la Orden de Malta, Córdoba Acoge, ACCEM, Asociación Centro Caritativo Buenas Noticias, Provivienda, APIC y Asociación Columbares.

La guía permite a los usuarios conocer los servicios que puede recibir en cada uno de los recursos, ya sea alojamiento, ropero, comedor, consigna, orientación... el horario y los requisitos que deben cumplir para disfrutar de ellos. También se detalla la dirección y teléfono de las distintas entidades, las plazas disponibles en cada recurso y el perfil de los beneficiarios.

El Ayuntamiento de Córdoba actualiza la guía de recursos sociales para personas sin hogar

