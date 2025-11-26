Sucesos
Archivada la denuncia en Las Quemadas tras admitir la mujer que las heridas eran autoinfligidas
La presunta víctima había presentado una denuncia por malos tratos contra su pareja el día anterior
El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Córdoba ha archivado la denuncia de la mujer que afirmó haber sido apuñalada por su pareja el pasado sábado en el polígono de Las Quemadas, después de que la denunciante confesara que se había autolesionado.
Según ha adelantado ABC Córdoba, la mujer reconoció en sede judicial que las heridas que presentaba habían sido autoinfligidas. Por ello, el juzgado ha decidido archivar la causa. Los cortes se los realizó en el abdomen y la mujer permanece ingresada en el hospital Reina Sofía.
El suceso tuvo lugar alrededor de las 20.15 horas del 22 de noviembre en la calle Estonia, cuando el 112 recibió el aviso de que una mujer había sido agredida con un arma blanca en el abdomen. La supuesta víctima había presentado una denuncia por malos tratos contra su pareja el día anterior, lo que derivó en una orden de alejamiento provisional que el detenido habría incumplido.
