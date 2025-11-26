Un accidente múltiple causa importantes retenciones en el entorno de El Arcángel

Un accidente múltiple ha causado importantes retenciones a primera hora de la tarde de este miércoles en la A-4, en el entorno de El Arcángel, en Córdoba capital.

Según han informado desde el Servicio de Emergencias 112, el suceso ha tenido lugar alrededor de las 15.00 horas en el kilómetro 403.2 de la A-4, a la altura del estadio municipal El Arcángel. La colisión ha sido entre un turismo, una furgoneta y un camión, sin que se hayan registrado heridos.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de la Guardia Civil de Tráfico y el servicio de mantenimiento de carreteras. Debido a la vía y a la hora en que se ha producido el alcance, la zona ha registrado importantes retenciones.