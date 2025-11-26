Más de 200 agentes reforzarán la seguridad en las zonas comerciales de Córdoba en el Black Friday y Cyber Monday

La Policía Nacional de Córdoba ha activado un dispositivo especial de seguridad integrado por más de 200 agentes con motivo del Black Friday y el Cyber Monday, fechas en las que miles de personas adelantan sus compras navideñas y en las que aumentan los intentos de delitos tanto en la vía pública como a través de Internet, ha informado la Policía en una nota de prensa. La actuación se enmarca dentro del Plan Comercio Seguro.

El despliegue cuenta con más de 200 funcionarios y funcionarias policiales, que operarán en las zonas de mayor afluencia comercial, tanto de uniforme como de paisano, con el objetivo de prevenir hurtos, robos, carteristas y estafas. Según detalla la nota, los agentes actuarán también en labores de identificación de posibles autores y detección de conductas delictivas en espacios con aglomeraciones.

Además, según ha explicado la Policía Nacional en el marco de esta campaña, Comisaría Provincial ha incrementado el número de inspecciones de Seguridad Privada, y la Delegación de Participación Ciudadana ha realizado en las últimas semanas 492 actividades informativas en comercios para ofrecer pautas y recomendaciones que refuercen la seguridad, apoyadas además por acciones de difusión del Gabinete de Prensa.

Una dependienta ordena prendas en oferta durante el Black Friday, en una tienda de ropa deportiva de Córdoba. / Manuel Murillo

El dispositivo incorpora también un refuerzo del área de Policía Judicial, especialmente de los grupos especializados en delitos patrimoniales y delitos tecnológicos, así como de las Oficinas de Denuncias y Atención al Ciudadano, que se preparan para un posible aumento de consultas y denuncias.

Seguridad en las compras online

Loa agentes han advertido en estas fechas de consumo de que muchos delincuentes aprovechan el anonimato de Internet para cometer fraudes, suplantaciones de identidad o usos fraudulentos de tarjetas. Por ello, recuerda a la ciudadanía la importancia de extremar precauciones y ofrece varias recomendaciones para comprar con seguridad:

Desconfiar de gangas y grandes ofertas, ya que pueden ocultar fraudes.

Verificar la web antes de comprar y comprobar que la dirección empieza por https.

Evitar acceder a tiendas online mediante enlaces recibidos por SMS o correo electrónico.

Utilizar métodos de pago seguros, como plataformas con protección al comprador o tarjetas virtuales.

No usar redes wifi públicas para transacciones.

Conservar justificantes y comunicaciones de las compras.

Mantener actualizados los dispositivos y los sistemas de seguridad.

Ante cualquier fraude o sospecha del mismo, la Policía Nacional recomienda recopilar toda la información posible y acudir a dependencias policiales para denunciar. Dentro del dispositivo especial, se reforzará el personal de las oficinas de denuncias.

En Córdoba capital, la Policía Nacional dispone de la Oficina de Denuncias y Atención al Ciudadano en Campo Madre de Dios, abierta las 24 horas, y del punto de atención de Figueroa, operativo de lunes a viernes de 08.00 a 22.00 horas. A ello se suma la Comisaría Conjunta con Policía Local en Plaza de Juda-Leví, con horario similar.