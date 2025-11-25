Representantes institucionales y de entidades abordan la situación de la violencia de género en Córdoba

Córdoba llega a este 25N con muchos retos por delante y Marian Aguilar, delegada de Igualdad del Ayuntamiento de Córdoba; Auxiliadora Fernández, directora de la Fundación Emet Arco Iris; Rosario Alarcón, directora del Instituto Andaluz de la Mujer (IAM) en Córdoba, y Eileen Calles Álvarez, directora del área de Mujer e Igualdad de Aperfosa abordan la situación actual y medidas para erradicar la violencia de género, abordando el problema desde sus diferentes ámbitos y lecturas y aportando posibles soluciones y recursos para las víctimas.

Marian Aguilar / Delegada de Igualdad del Ayuntamiento

MESA DE REDACCIÓN DIARIO CÓRDOBA DEL 25N. SITUACIÓN ACTUAL Y MEDIDAS PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA DE GÉNERO Rosario Alarcón, directora Instituto Andaluz de la Mujer Córdoba. Auxiliadora Fernández, directora en Fundación Emet Arco Iris. Marian Aguilar, tercera Tte. alcalde y delegada de Igualdad y Deportes. Eileen Calles Álvarez, directora del área de mujer e igualdad de APERFOSA / Manuel Murillo Martínez / COR

Marián Aguilar es experta en igualdad y género, una de las delegaciones que lleva en el Ayuntamiento de Córdoba tras haber sido jefa de la Unidad contra la Violencia sobre la Mujer en la Subdelegación del Gobierno. Aguilar, que además trabajó en el ámbito educativo, defiende la educación afectivo-sexual centrada en el buen trato y la prevención, y subraya que las víctimas de violencia de género suelen presentar dependencia emocional y económica, además de un fuerte deterioro de autoestima. Insiste en que la violencia es estructural y necesita un compromiso social completo. «Trabajamos cada día por una Córdoba más avanzada y más libre, y eso solo es posible desde la plena igualdad entre hombres y mujeres» y destaca que desde su delegación «ofrecemos un atención de acompañamiento psicológico y jurídico y un equipo profesional de protección que va desde el equipo Libra de la Policía Local ,bajo el convenio del Ayuntamiento con el sistema Viogen».

Eileen Calles / Directora de Igualdad de Aperfosa

Eileen Calles. / Manuel Murillo

Eileen Calles, como directora de Aperfosa, que se caracteriza por, entre otras cosas, atender a las víctimas de trata y explotación, profundiza en la necesidad de generar conocimiento propio en Andalucía sobre violencia sexual y pornografía, porque -explica- la mayor parte de la evidencia existente procede de otros países y contextos socioculturales distintos. Explica que su entidad lleva tres años realizando un estudio continuado para entender los factores actuales que influyen en los jóvenes, y que uno de los hallazgos más graves fue la incapacidad generalizada de identificar señales de alarma en las relaciones, tanto para quienes son víctimas como para quienes ejercen la violencia. En este sentido, aporta una reflexión clave: si una persona joven no reconoce el riesgo, queda expuesta en cualquier momento de su vida. Y eso, asegura, «nos obliga a cambiar el enfoque hacia una prevención ofensiva», entendida como anticiparse antes de que la violencia ocurra.

Rosario Alarcón / Directora del IAM

Rosario Alarcón. / Manuel Murillo

Rosario Alarcón está al frente de la dirección del Instituto Andaluz de la Mujer, dependiente de la Consejería de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de la Junta desde el año 2022. Destacaque la violencia afecta a todas las edades, clases sociales y territorios, con especial vulnerabilidad en el ámbito rural y asegura que los jóvenes están «brutalmente agredidos» por la pornografía y las redes sociales desde edades «espeluznantes», lo que exige educación mucho más temprana. Señala que la violencia ha mutado, pero mantiene la raíz de desigualdad y recalca el papel del empleo como sinónimo de libertad, la importancia de identificar señales para no negar ni justificar, y la necesidad de apoyo real a las mujeres que afrontan el riesgo de dejar al agresor, especialmente cuando hay hijos dependientes. Desde la Junta centran su campaña de este año bajo el lema No niegues, no normalices, no disculpes con el objetivo de posicionar frente a situaciones de agresiones evidentes y otras que pasam inadvertidas.

Auxiliadora Fernández / Directora de Emet Arco Iris

Auxiliadora Fernández. / Manuel Murillo

Auxiliadora Fernández ofrece una visión centrada en cómo las adicciones encubren la violencia y la hacen más difícil de detectar, una realidad que abordan en Emet Arco Iris. Explica que muchas mujeres consumen -no solo sustancias ilegales, también psicofármacos, con receta o sin ella, o alcohol para poder soportar la situación de violencia, lo que a su vez oculta la raíz del problema y retrasa la intervención. Subraya que en los contextos de consumo existe un riesgo extremo para las mujeres, porque se normalizan comportamientos violentos y sexuales que las dejan sin capacidad de respuesta o defensa. En este sentido, Fernández aporta un dato relevante para comprender el fenómeno: las mujeres suelen llegar a tratamiento más dañadas física y psicológicamente porque el proceso para pedir ayuda es más largo y está repleto de estigmas. Insiste en que las mujeres necesitan un acompañamiento integral, no solo médico, porque la recuperación requiere reconstruir autoestima, autonomía y vínculos seguros. Advierte, además, de un riesgo social importante, que se le sigue pidiendo a las mujeres que sean ellas quienes detecten, revelen y denuncien la violencia, cuando es una tarea de todos.