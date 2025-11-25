Periko Ortega, nueva estrella Michelin para la cocina de Córdoba, que amplía sus distinciones

La gastronomía cordobesa sigue brillando en el firmamento estrellado de la Guía Michelin, el oráculo culinario que este martes ha presentado en Málaga los escogidos de la ‘Guía Michelin España & Andorra 2026’, donde se detallan los restaurantes laureados con una, dos o tres estrellas Michelin, máximo distintivo de la cocina internacional, así como los Bib Gourmand y los premios especiales.

Hasta ahora, los máximos exponentes de la cocina hecha en Córdoba en la Guía Michelin eran Paco Morales y Kisko García, que revalidan distinción y mantienen sus estrellas un año más, confirmándose como los imprescindibles de la gastronomía local. Pero el firmamento gastronómico sigue ensanchándose. Y lo hace con una nueva estrella, la que luce ya el establecimiento de Periko Ortega. Su restaurante ReComiendo logra su primera estrella Michelín.

La primera de ReComiendo

Periko Ortega, proviene de una familia vinculada a la gastronomía y al aceite de oliva y, con esta estrella, afianza su trayectoria profesional. Ha trabajado en Mallorca, Málaga (Tragabuches) y el País Vasco (Mugaritz).

De vuelta a su ciudad, abrió El Somontano, primer restaurante creativo de Córdoba, y después pasó a ser jefe de pastelería en el Café de París.

Periko Ortega, chef del restaurante Recomiendo. / A.J. GONZALEZ

De vuelta en Córdoba, dirige pastelerías del Grupo Cabezas Romero y ejerció de chef en hoteles NH.

Tras pasar por Cacareo y Choco (1 estrella Michelin), inauguró ReComiendo en 2014, trasladándolo en 2018 y recibiendo premios nacionales e internacionales, incluido Travellers Choice 2019.

Las tres estrellas de Noor

En el caso de Paco Morales, al frente del restaurante Noor junto a Paola Gualandi, revalida las tres estrellas (la máxima calificación) por tercer año, tras obtener por primera vez este sello en 2023.

Sobre la propuesta de Paco Morales, la Guía Michelin detalla que Noor “es mucho más que un restaurante gastronómico, pues tras cada detalle hay un equipo multidisciplinar que aporta sus conocimientos para sacar de las tinieblas la esencia de esa Córdoba, culta y en cierto modo mágica, que deslumbró desde el Califato de Abderramán III”.

El chef cordobés Paco Morales posa en Noor. / Manuel Murillo

Morales recupera la esencia de la cocina andalusí desde los conceptos y técnicas actuales, con platos destacados como “el emblemático Karim de sésamo blanco con su helado, manzana verde y caviar del desierto, la pasta de trigo duro, mantequilla ahumada, fondo de verduras al brandy y calamar o, ya de postre, su tarta de algarroba, con forma de estrella de ocho puntas”.

14 años de estrella para Choco

Por su parte, Kisko García y su restaurante Choco mantiene la estrella Michelin lograda hace ya 14 años. “Una casa que enamora por su arraigo, pues presentando un espacio de elegante minimalismo no ha perdido esa autenticidad inherente a los negocios de toda la vida”, señala la Guía Michelin acerca de la propuesta culinaria de Kisko García. Y continúa: “A través de los menús degustación, saca a la luz los sabores, olores y risas del Valle de Los Pedroches y de Villanueva de Córdoba, la Andalucía que marcó para bien su niñez, con materias primas locales y de temporada, trabajo en equipo, sabor y actitud”.

Kisko García, chef del restaurante Choco, elaborando una de sus creaciones. / A.J. GONZÁLEZ

Nuevo Bib Gourmand en Córdoba

De otro lado, la Guía Michelin amplía también el reconocimiento los establecimientos Bib Gourmand en la provincia, un sello con el que identifica a aquellos establecimientos con una excelente relación calidad-precio.

La gala de ayer suma uno más a los ya existentes. El restaurante de la capital Regadera se suma a los ya reconocidos como El Envero, La Cuchara de San Lorenzo, La Taberna de Almodóvar, Terra Olea, Karàn Bistró (Pozoblanco), Alma Ezequiel Montilla (Puente Genil) y la Taberna de Cuatro Caminos (Almodóvar del Río).