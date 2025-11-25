Qué hacer hoy en Córdoba, martes 25 de noviembre de 2025
Esta es la agenda de actos prevista para esta jornada
Centro Andaluz de las Letras
Lectura en torno a la obra ‘El poeta y la culpa’ en la biblioteca Grupo Cántico
Con motivo de la publicación de El poeta y la culpa (Ediciones Cuadernos de Oxford) se celebrará una lectura de poemas por parte de Pablo García Casado, Balbina Prior, Anaís Vega, Antonio Luis Ginés y Eduardo Chivite. El evento estará presentado y moderado por José Luis Amaro.
CÓRDOBA. Biblioteca Grupo Cántico.
América, s/n.
19.00 horas.
Cultura en Red
Actuación de Lalola y las de atrás
En el cierre de la Manifestación #25N Córdoba actuarán el grupo LaLola y Las de Atrás que conciben la música como un espacio de encuentro, reflexión y libertad. Sus letras narran historias que exploran vínculos de muchos tipos y abordan las heridas y las sombras de las relaciones humanas.
CÓRDOBA. Plaza de la Corredera.
20.00 horas.
Presentación libro
‘Los pupitres no cambian de color’
Manuel García de la Mata presentará su libro Los pupitres no cambian de color (editorial Distrito 93). Acompañará al autor el creador de contenido Rafalcor.
CÓRDOBA. Bodegas Campos (Nave de las Canastas).
Lineros, 32.
20.00 horas.
Casa Árabe
Conferencia de Pedro Buendía
Dentro del ciclo Semblanzas cordobesas: la época omeya en primera persona, el profesor Pedro Buendía de la Universidad Complutense (UCM) impartirá la conferencia Ibn Shuhayd: ingenio, sátira y modernidad en la poesía andalusí. Entrada libre.
CÓRDOBA. Casa Árabe.
Samuel Santos Gener, 9.
19.00 horas.
Literatura infantil
‘La hora del cuento’ en las bibliotecas municipales
Habrá sesiones de lectura en las bibliotecas municipales Moreras (C/ Francisco de Toledo, s/n) y Vallehermoso (Centro Cívico Vallehermoso – Pasaje de la Candelaria Heredia – Miralbaida) a cargo de Nieves Palma y Ángela Sánchez, respectivamente. La asistencia es libre hasta completar aforo.
CÓRDOBA. Bibliotecas Morera y Vallehermoso.
17.00 horas.
Literatura infantil
‘Biblioteca para Bebés’
Tendrá lugar una nueva sesión de la Biblioteca para Bebés, o Bebeteca, ciclo dirigido a bebés de 0 a 36 meses, acompañados de sus padres o madres, para el disfrute de los cuentos a través de los cinco sentidos. La sesión la impartirá Pilar Nicolás.
CÓRDOBA. Biblioteca Arrabal del Sur.
Santo Domingo de Guzmán, s/n.
17.30 horas.
