NAVIDAD EN CÓRDOBA
La guía definitiva de los Patios de Córdoba en Navidad: fechas, rutas, horarios y actuaciones musicales
Un total de 42 recintos abren con motivo de las fiestas navideñas con programación especial
La Navidad en Córdoba cuenta con una propuesta única y original que solo se puede vivir en la capital durante el mes de diciembre. Los Patios de Córdoba, reconocidos como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, abren sus puertas con motivo de estas fiestas engalanados para la ocasión con flores de pascua, belenes y decoración navideña y con el hilo musical de la zambomba flamenca y los villancicos.
El evento, que se ha convertido en una tradición en Córdoba, se desarrollará los fines de semana del 5 al 28 de diciembre, con la apertura de 42 recintos repartidos en diez rutas. En el recorrido, además de disfrutar de la idiosincrasia de los Patios en Navidad, el visitante podrá disfrutar con la presencia de diferentes formaciones flamencas, coros, campanilleros y zambombas.
Los 42 Patios de Córdoba que abren en Navidad
Los recintos que abren sus puertas en la programación especial de Navidad en Córdoba son:
- Aceite 8
- Agustín Moreno 6
- Alfonso XII 29
- Alvar Rodríguez 8
- Alvar Rodríguez 11
- Ángel Saavedra 7
- Barrionuevo 43
- Duartas 2
- Escañuela 3
- Frailes 6
- Guzmanas 7
- Jesús del Calvario 16
- Judíos 6
- Julio Romero de Torres 15
- La Palma 3
- Maese Luis 4
- Maese Luis 9
- Martín de Roa 2
- Martín de Roa 7
- Marroquíes 6
- Menéndez Pelayo 6
- Montero 27
- Pastora 2
- Plaza de las Tazas 1
- Plaza de San Rafael 7
- Postrera 28
- Samuel de los Santos y Gener 5
- Sánchez de Feria, 6 (Archivo municipal)
- San Basilio 14
- San Basilio 15
- San Basilio 17
- San Basilio 20
- San Basilio 40
- San Basilio 44
- San Juan de Palomares 8
- San Juan Palomares 11
- Santa Marta 10
- Siete Revueltas 1
- Tinte 9
- Trueque 4
- Zarco 13
- Zarco 15
Fechas y horario de los Patios en Navidad
Los días de apertura son el 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27 y 28 de diciembre; en horario de 17.00 a 21.00 horas, con actuaciones flamencas y de música navideña.
Diez rutas por los Patios en Navidad
Paralelamente a la apertura, se han programado diez rutas para visitar los Patios en Navidad:
Del 5 al 7 de diciembre
Ruta 1
- San Juan de Palomares, 8
- San Juan de Palomares, 11
- Montero, 27
- Pastora, 2
- Zarco, 13
- Zarco, 15
Ruta 2
- Siete Revueltas, 1 (Casa de las Campanas)
- Aceite, 8
- Agustín Moreno, 6 (Convento de las Clarisas)
- Plaza de las Tazas, 1
- Samuel de los Santos Gener, 5 (Cáritas Sagrario)
- Ángel de Saavedra, 7 (Monasterio de las Descalzas)
Del 12 al 14 de diciembre
Ruta 1
- Sánchez de Feria, 6 (Archivo Municipal)
- Judíos, 6
- Martín de Roa, 7
- Martín de Roa, 2
- San Basilio, 14
- San Basilio, 15
- San Basilio, 17
- San Basilio, 20
- San Basilio, 40
- San Basilio, 44
- Postrera, 28
- Duartas, 2
Ruta 2
- Menéndez Pelayo, 6 (Ermita de la Alegría)
- Marroquíes, 6
- Montero, 27
- Frailes, 6
- Alvar Rodríguez, 8
- Jesús del Calvario, 16
- Trueque, 4
Ruta 3
- Samuel de los Santos Gener, 5 (Cáritas Sagrario)
- Maese Luis, 4
- Maese Luis, 9
- Santa Marta, 10 (Convento de Santa Marta)
Ruta 4
- La Palma, 3
- Agustín Moreno, 6 (Convento de las Clarisas)
- Aceite, 8
- Siete Revueltas, 1
- Barrionuevo, 43
Del 19 al 21 de diciembre
Ruta 1
- Zarco, 15
- Zarco, 13
- Pastora, 2
- Guzmanas, 7
- San Juan de Palomares, 8
- San Juan de Palomares, 11
- Alvar Rodríguez, 8
- Alvar Rodríguez, 11
- Jesús del Calvario, 16
- Trueque, 4
- Plaza de San Rafael, 7 (Iglesia del Juramento)
Ruta 2
- Menéndez Pelayo, 6 (Ermita de la Alegría)
- Ángel de Saavedra, 7 (Monasterio de las Descalzas)
- Julio Romero de Torres, 15
- Maese Luis, 9
- Plaza de las Tazas, 1
- Alfonso XII, 29
- Tinte, 9
- Siete Revueltas, 1 (Casa de las Campanas)
Ruta 3
- Sánchez de Feria, 6 (Archivo Municipal)
- Judíos, 6
- Martín de Roa, 7
- San Basilio, 20
- San Basilio 40
- San Basilio, 44
Del 26 al 28 de diciembre
Ruta Única
- Julio Romero de Torres, 15
- Maese Luis, 4
- La Palma, 3
- Plaza de San Rafael, 7 (Iglesia del Juramento)
- Frailes, 6
- Alvar Rodríguez, 11
- Trueque, 4
- Escañuela, 3
Programación musical de los Patios en Navidad
Coros, villancicos flamencos y música clásica amenizarán las rutas de los Patios en Navidad. Además, este año, se ha programado el espectáculo ‘El cascanueces’, con música electrónica y baile. Consulta los detalles del programa aquí.
