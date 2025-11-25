La guía definitiva de los Patios de Córdoba en Navidad: fechas, rutas, horarios y actuaciones musicales

La Navidad en Córdoba cuenta con una propuesta única y original que solo se puede vivir en la capital durante el mes de diciembre. Los Patios de Córdoba, reconocidos como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, abren sus puertas con motivo de estas fiestas engalanados para la ocasión con flores de pascua, belenes y decoración navideña y con el hilo musical de la zambomba flamenca y los villancicos.

El evento, que se ha convertido en una tradición en Córdoba, se desarrollará los fines de semana del 5 al 28 de diciembre, con la apertura de 42 recintos repartidos en diez rutas. En el recorrido, además de disfrutar de la idiosincrasia de los Patios en Navidad, el visitante podrá disfrutar con la presencia de diferentes formaciones flamencas, coros, campanilleros y zambombas.

Los 42 Patios de Córdoba que abren en Navidad

Los recintos que abren sus puertas en la programación especial de Navidad en Córdoba son:

Aceite 8

Agustín Moreno 6

Alfonso XII 29

Alvar Rodríguez 8

Alvar Rodríguez 11

Ángel Saavedra 7

Barrionuevo 43

Duartas 2

Escañuela 3

Frailes 6

Guzmanas 7

Jesús del Calvario 16

Judíos 6

Julio Romero de Torres 15

La Palma 3

Maese Luis 4

Maese Luis 9

Martín de Roa 2

Martín de Roa 7

Marroquíes 6

Menéndez Pelayo 6

Montero 27

Pastora 2

Plaza de las Tazas 1

Los Patios abren los fines de semana del 5 al 28 de diciembre. / Manuel Murillo

Plaza de San Rafael 7

Postrera 28

Samuel de los Santos y Gener 5

Sánchez de Feria, 6 (Archivo municipal)

San Basilio 14

San Basilio 15

San Basilio 17

San Basilio 20

San Basilio 40

San Basilio 44

San Juan de Palomares 8

San Juan Palomares 11

Santa Marta 10

Siete Revueltas 1

Tinte 9

Trueque 4

Zarco 13

Zarco 15

Fechas y horario de los Patios en Navidad

Los días de apertura son el 5, 6, 7, 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27 y 28 de diciembre; en horario de 17.00 a 21.00 horas, con actuaciones flamencas y de música navideña.

Detalle de la decoración de un patio de Córdoba en Navidad. / Víctor Castro

Diez rutas por los Patios en Navidad

Paralelamente a la apertura, se han programado diez rutas para visitar los Patios en Navidad:

Del 5 al 7 de diciembre

Ruta 1

San Juan de Palomares, 8

San Juan de Palomares, 11

Montero, 27

Pastora, 2

Zarco, 13

Zarco, 15

Ruta 2

Siete Revueltas, 1 (Casa de las Campanas)

Aceite, 8

Agustín Moreno, 6 (Convento de las Clarisas)

Plaza de las Tazas, 1

Samuel de los Santos Gener, 5 (Cáritas Sagrario)

Ángel de Saavedra, 7 (Monasterio de las Descalzas)

Del 12 al 14 de diciembre

Ruta 1

Sánchez de Feria, 6 (Archivo Municipal)

Judíos, 6

Martín de Roa, 7

Martín de Roa, 2

San Basilio, 14

San Basilio, 15

San Basilio, 17

San Basilio, 20

San Basilio, 40

San Basilio, 44

Postrera, 28

Duartas, 2

Ruta 2

Menéndez Pelayo, 6 (Ermita de la Alegría)

Marroquíes, 6

Montero, 27

Frailes, 6

Alvar Rodríguez, 8

Jesús del Calvario, 16

Trueque, 4

Ruta 3

Samuel de los Santos Gener, 5 (Cáritas Sagrario)

Maese Luis, 4

Maese Luis, 9

Santa Marta, 10 (Convento de Santa Marta)

Ruta 4

La Palma, 3

Agustín Moreno, 6 (Convento de las Clarisas)

Aceite, 8

Siete Revueltas, 1

Barrionuevo, 43

Visitas a los Patios en Navidad en ediciones anteriores / Manuel Murillo

Del 19 al 21 de diciembre

Ruta 1

Zarco, 15

Zarco, 13

Pastora, 2

Guzmanas, 7

San Juan de Palomares, 8

San Juan de Palomares, 11

Alvar Rodríguez, 8

Alvar Rodríguez, 11

Jesús del Calvario, 16

Trueque, 4

Plaza de San Rafael, 7 (Iglesia del Juramento)

Ruta 2

Menéndez Pelayo, 6 (Ermita de la Alegría)

Ángel de Saavedra, 7 (Monasterio de las Descalzas)

Julio Romero de Torres, 15

Maese Luis, 9

Plaza de las Tazas, 1

Alfonso XII, 29

Tinte, 9

Siete Revueltas, 1 (Casa de las Campanas)

Ruta 3

Sánchez de Feria, 6 (Archivo Municipal)

Judíos, 6

Martín de Roa, 7

San Basilio, 20

San Basilio 40

San Basilio, 44

Del 26 al 28 de diciembre

Ruta Única

Julio Romero de Torres, 15

Maese Luis, 4

La Palma, 3

Plaza de San Rafael, 7 (Iglesia del Juramento)

Frailes, 6

Alvar Rodríguez, 11

Trueque, 4

Escañuela, 3

Programación musical de los Patios en Navidad

Coros, villancicos flamencos y música clásica amenizarán las rutas de los Patios en Navidad. Además, este año, se ha programado el espectáculo ‘El cascanueces’, con música electrónica y baile. Consulta los detalles del programa aquí.