Adiós al ‘macropuente’ de la Constitución en Córdoba: el próximo festivo alarga ‘tímidamente’ el fin de semana

‘No puente, no party’, o sin puente, no hay fiesta. Es lo que muchos cordobeses habrán pensado este año al mirar el calendario laboral de diciembre en Córdoba, en el que todos esperan encontrarse con el tan ansiado ‘macropuente’ de la Constitución y la Inmaculada, que une los festivos del 6 y 8 de diciembre, a ser posible con un fin de semana entre medias.

Estos festivos, reconvertidos en gran puente, marcan tradicionalmente la antesala de las vacaciones de Navidad y constituyen un respiro en el tramo final del año, en medio de balances anuales y preparativos navideños.

Puente de la Constitución, a medias

Este 2025, sin embargo, el calendario ha querido que el festivo del 6 de diciembre, Día de la Constitución caiga en sábado y, por lo tanto, que el descanso coincida con el fin de semana.

Así, que el puente de la Constitución, o de la Inmaculada, solo contará con tres días, al caer el festivo del 8 de diciembre en lunes.

Imagen de archivo de un calendario. / CÓRDOBA

Vacaciones de Navidad en los colegios

Apenas un par de semanas después, los estudiantes colgarán las mochilas por las vacaciones de Navidad, que abarcan del lunes 22 de diciembre (en realidad el último día de clase es el viernes 19) al miércoles 7 de enero, marcado como día no lectivo provincial, regresando a las clases el jueves 8 de enero de 2026.

Calendario laboral de 2026

¿Y cuáles son los festivos en 2026? El calendario laboral de Andalucía para 2026 recoge 12 días marcados en rojo en el almanaque como jornadas festivas no laborables. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) ya ha publicado el decreto por el que se determina el calendario de fiestas laborales de la comunidad autónoma para el año 2026.

En Andalucía se establecen los siguientes festivos laborales para 2026:

1 de enero (jueves) . Año Nuevo

. Año Nuevo 6 de enero (martes) . Día de Reyes

. Día de Reyes 28 de febrero (sábado) . Día de Andalucía

. Día de Andalucía 2 de abril (jueves) . Jueves Santo

. Jueves Santo 3 de abril (viernes) . Viernes Santo

. Viernes Santo 1 de mayo (viernes) . Día del Trabajo

. Día del Trabajo 15 de agosto (sábado) . Día de la Asunción de la Virgen María

. Día de la Asunción de la Virgen María 12 de octubre (lunes) . Fiesta Nacional.

. Fiesta Nacional. 2 de noviembre (lunes) . Traslado de Todos Los Santos que cae en domingo.

. Traslado de Todos Los Santos que cae en domingo. 7 de diciembre (lunes) . Día de la Constitución, que cae en domingo.

. Día de la Constitución, que cae en domingo. 8 de diciembre (martes) . Día de la Inmaculada.

. Día de la Inmaculada. 25 de diciembre (viernes). Día de Navidad

