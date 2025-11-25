Campus Córdoba arranca como motor formativo con una apuesta por la IA, la robótica y la Base Logística

El recién inaugurado Campus Córdoba, presentado oficialmente "como el primer campo de Formación Profesional de España y el más grande de Europa", según ha declarado uno de sus fundadores, Marco Antonio Franco, ha comenzado a funcionar en un ambiente de entusiasmo y enormes expectativas. Franco ha subrayado en su intervención el carácter histórico del proyecto y su vocación transformadora para la ciudad. “Campus Córdoba es ya una realidad”, ha celebrado, destacando la emoción de ver no solo el resultado material del proyecto, sino también de comenzar a disfrutarlo “incluso oliendo a la cocina de Paco Morales”, en referencia al espacio gastronómico integrado en la instalación en el que se ha atendido a los medios para presentar el proyecto.

Franco ha explicado que esta inauguración corresponde a la primera fase del proyecto, en la que entran en funcionamiento los antiguos talleres de Agronomía, ahora totalmente rehabilitados para usos formativos. Inmediatamente, según el directivo, comenzará la segunda fase, centrada en la rehabilitación de la torre principal, destinada a convertirse en la segunda Escuela Hotel de España, tras la de Madrid. Este espacio permitirá que estudiantes y profesionales convivan, se formen y residan en un mismo entorno, siguiendo el modelo de formación inmersiva que Campus Córdoba quiere consolidar.

Novedades del próximo curso

El fundador ha adelantado importantes novedades que llegarán en el próximo septiembre, incluida la apertura de dos nuevas alas que completarán el anillo alrededor de la torre principal. Allí se incorporarán talleres de Inteligencia Artificial, robótica y otras disciplinas tecnológicas de vanguardia. También entrará en funcionamiento la Residencia de Estudiantes – Hotel Escuela, concebida bajo la premisa de que "cada espacio del campus sea formativo y digno de recibir alumnado". El proyecto global concluirá entre 2026 y 2027, cuando el edificio alcance el 100% de su capacidad.

Entre los puntos diferenciadores del Campus Córdoba, Franco ha destacado que se trata de un modelo único en España que integra a las empresas dentro del propio espacio educativo. Según ha explicado, no se trata de llevar a los estudiantes a la empresa, sino de traer las empresas al campus, creando un entorno en el que expertos educativos y expertos profesionales comparten lugar, recursos y metodología. Esta convivencia, ha afirmado, "ofrece lo mejor de cada ámbito" y convierte la formación en un proceso más real, actualizado y adaptado al mercado.

Tras su intervención, la concejala de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Córdoba, Blanca Torrent, ha resaltado la importancia de la colaboración público-privada y la conexión directa entre el tejido empresarial y el talento local. Para el Ayuntamiento, esta alianza resulta fundamental para construir una Córdoba "futuro, de oportunidades y que sigue avanzando".

Paco Morales muestra su aula formativa del Campus Córdoba. / Lola Ruiz

Por su parte, la consejera de Empleo, Rocío Blanco, ha destacado que Campus Córdoba representa un ejemplo pionero en Andalucía por integrar empresa, formación y talento en un mismo ecosistema. Para la Junta, este modelo responde plenamente a su estrategia: la formación "no puede hacerse al margen de la empresa", sino que debe ser "un traje a medida" para el tejido productivo.

Esfuerzo inversor

En su intervención, Blanco ha detallado la inversión sin precedentes destinada a Formación Profesional para el Empleo en el presupuesto de 2026, que asciende a 325,7 millones de euros, el mayor incremento de los últimos años. Esta inversión se orienta a programas clave, entre ellos 143 millones para competencias tecnológicas demandadas por las empresas, formación para personas con discapacidad, colectivos vulnerables y autónomos, así como proyectos singulares para sectores estratégicos como el naval, el hidrógeno verde, el espacio y, especialmente, la Base Logística del Ejército de Tierra en Córdoba, señalada por la consejera como "uno de los hitos socioeconómicos más relevantes que ha vivido la ciudad en décadas".

Blanco ha anunciado también la puesta en marcha de un proyecto formativo de nueve millones de euros para el período 2025-2027, con el objetivo de llegar a 7.000 alumnos. La primera convocatoria, lanzada en agosto y dotada con 1,7 millones, atenderá a 645 alumnos. Actualmente, se han activado 43 especialidades, muchas de ellas tecnológicas: Inteligencia Artificial, ciberseguridad, automatización, robotización, logística automatizada y 5G. A ellas se suman otras no estrictamente tecnológicas, como calderería industrial, aluminio, soldadura o logística general.

Base Logística del Ejército

La consejera señaló que Campus Córdoba está diseñado para crecer y adaptarse continuamente a las demandas empresariales, especialmente de las auxiliares vinculadas a la Base Logística, que necesitarán perfiles altamente cualificados. El centro cuenta hoy con capacidad para 5.000 alumnos, con 100 ya matriculados en los primeros cursos, y con la participación inicial de tres empresas —Paco Morales, Silbon y Motion—, aunque se espera la incorporación en breve de otras.