El Ayuntamiento apuesta por la IA para mejorar el rendimiento y la agilidad en los trámites administrativos

La delegación de Modernización Digital del Ayuntamiento de Córdoba ha puesto a disposición de todos los empleados municipales la herramienta de inteligencia artificial Google Gemini para reforzar su apuesta por la modernización de los servicios públicos mediante la incorporación de tecnología que mejora la productividad interna y agiliza la atención a la ciudadanía.

Gemini es el modelo de IA creado por Google que funciona como colaborador creativo y de productividad, y cumple con todas las garantías exigidas en las administraciones públicas ajustándose al Esquema Nacional de Seguridad (ENS) de nivel Alto, por el que todos los datos se procesan y almacenan dentro de la Unión Europea, permanecen cifrados y no se utilizan para entrenar modelos públicos, asegurando así la confidencialidad y la protección de la información municipal.

La citada herramienta realiza y complementa tareas como resumir, buscar y extraer información de documentos y páginas web, ayuda en la planificación y el análisis de datos, y realiza acciones rápidas que agilizan el trabajo y apoyan las tareas cotidianas.

Para acompañar la implantación de esta nueva herramienta, la delegación ha impartido una sesión formativa online específica para el personal municipal, con la colaboración de Google y Telefónica, con un formato méramente práctico. La sesión fue grabada y enviada a todo el personal, y está disponible para su consulta.

Para la teniente de alcalde y delegada de Modernización Digital, Lourdes Morales, “con esta iniciativa damos un salto cualitativo en la modernización del Ayuntamiento. No se trata solo de disponer de la última tecnología, sino de poner al servicio del personal municipal herramientas seguras y potentes que les permitan ser más ágiles y eficientes, lo que redunda directamente en una mejor atención a la ciudadanía”.