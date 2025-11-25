Un "agáchate" inesperado del PP deja una curiosa imagen en la marcha del 25N en Córdoba

La manifestación del 25N contra la violencia de género ha dejado este martes en Córdoba una escena tan inesperada como curiosa. En plena marcha, a la altura del cruce entre Avenida de América y Gran Capitán, un grupo de niños comenzó a entonar la popular canción infantil “El patio de mi casa”, con su inconfundible estribillo: “agáchate y vuélvete a agachar”.

La sorpresa llegó cuando los dirigentes y simpatizantes del Partido Popular, presentes en ese tramo de la marcha, decidieron seguir el juego. Desde el alcalde, José María Bellido, hasta el presidente de la Diputación, Salvador Fuentes, pasando por el delegado del Gobierno de la Junta y presidente provincial del partido, Adolfo Molina, todos acabaron haciendo una sentadilla colectiva al ritmo de los pequeños.

Este gesto espontáneo de la plana mayor del PP local deja una curiosa imagen, inmortalizada por algunos viandantes que tomaron fotos en las que se puede ver a los dirigentes populares agachados y con una sonrisa.