La actualidad matinal en Córdoba: estos son los temas más destacados de la jornada

Córdoba llega al 25N inmersa en un debate urgente sobre las nuevas formas de violencia contra las mujeres, con expertas e instituciones alertando del auge del negacionismo entre los jóvenes, del impacto del consumo precoz de pornografía y del control digital como moldeadores de relaciones cada vez más tóxicas. En una mesa de redacción organizada por Diario CÓRDOBA, responsables del Ayuntamiento, del IAM y de entidades sociales coincidieron en la necesidad de reforzar la educación afectivo-sexual y de atender las señales de alerta. Además, el Ayuntamiento avanza en la intervención para limpiar el cauce del Guadalquivir a su paso por la ciudad. En el plano cultural y académico, la Universidad de Córdoba ha inaugurado el curso 2025-26 de la Cátedra de Flamencología ‘Agustín Gómez’ en un emotivo homenaje al maestro Fosforito, recientemente fallecido.

