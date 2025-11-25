Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Boletín

La actualidad matinal en Córdoba: estos son los temas más destacados de la jornada

La mesa de redacción de Diario CÓRDOBA sobre la violencia machista, el plan de limpieza del río en Córdoba y la inauguración de la Cátedra de Flamencología marcan el martes 25 de noviembre

Auxiliadora Fernández, Marián Aguilar, Jesús Morales, Rosario Alarcón y Eileen Calles en la mesa de redacción de Diario CÓRDOBA.

Auxiliadora Fernández, Marián Aguilar, Jesús Morales, Rosario Alarcón y Eileen Calles en la mesa de redacción de Diario CÓRDOBA. / Manuel Murillo

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Córdoba llega al 25N inmersa en un debate urgente sobre las nuevas formas de violencia contra las mujeres, con expertas e instituciones alertando del auge del negacionismo entre los jóvenes, del impacto del consumo precoz de pornografía y del control digital como moldeadores de relaciones cada vez más tóxicas. En una mesa de redacción organizada por Diario CÓRDOBA, responsables del Ayuntamiento, del IAM y de entidades sociales coincidieron en la necesidad de reforzar la educación afectivo-sexual y de atender las señales de alerta. Además, el Ayuntamiento avanza en la intervención para limpiar el cauce del Guadalquivir a su paso por la ciudad. En el plano cultural y académico, la Universidad de Córdoba ha inaugurado el curso 2025-26 de la Cátedra de FlamencologíaAgustín Gómezen un emotivo homenaje al maestro Fosforito, recientemente fallecido.

Córdoba ciudad

Provincia

Deportes

Cultura

Andalucía

España

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La borrasca Claudia aporta a los embalses de Córdoba el equivalente a casi dos años y medio de consumo doméstico de agua
  2. Un bus de Aucorsa colisiona con una moto y un coche en Las Ollerías tras desfallecer el conductor
  3. El 'chorro polar' llega a Córdoba: estos son los municipios que estarán bajo cero por la ola de frío
  4. Un alumno del IES Maimónides lleva a Córdoba al pódium de la ‘Copa de España’ de instaladores eléctricos: 'Es una experiencia increíble
  5. Roba un patinete a una chica en pleno centro de Córdoba, sale huyendo en él y acaba interceptado
  6. El viejo camping del Brillante de Córdoba llega a la edad de jubilación
  7. Un teniente coronel de la Guardia Civil en Córdoba, galardonado con el Premio “Fidel Pagés Miravé” 2025
  8. Confirmado un foco de gripe aviar de alta patogenicidad en el Zoo de Córdoba

La actualidad matinal en Córdoba: estos son los temas más destacados de la jornada

La actualidad matinal en Córdoba: estos son los temas más destacados de la jornada

Qué hacer hoy en Córdoba, martes 25 de noviembre de 2025

Qué hacer hoy en Córdoba, martes 25 de noviembre de 2025

Representantes institucionales y de entidades abordan la situación de la violencia de género en Córdoba

Representantes institucionales y de entidades abordan la situación de la violencia de género en Córdoba

La explotación sexual en la era digital, el ciberacoso y el porno agravan la violencia machista

La explotación sexual en la era digital, el ciberacoso y el porno agravan la violencia machista

El Coro Nacional de Cámara Madrigal-Marin Constantin actuará en la Mezquita-Catedral de Córdoba el miércoles

El Coro Nacional de Cámara Madrigal-Marin Constantin actuará en la Mezquita-Catedral de Córdoba el miércoles

El Ayuntamiento de Córdoba hace un llamamiento a la unidad institucional y ciudadana ante a violencia a las mujeres

El Ayuntamiento de Córdoba hace un llamamiento a la unidad institucional y ciudadana ante a violencia a las mujeres

La Subdelegación conmemora los cincuenta años de libertad en España

La Cátedra de Flamencología de Córdoba pone el acento en la obra de Fosforito

La Cátedra de Flamencología de Córdoba pone el acento en la obra de Fosforito
Tracking Pixel Contents