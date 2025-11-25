Boletín
La actualidad matinal en Córdoba: estos son los temas más destacados de la jornada
La mesa de redacción de Diario CÓRDOBA sobre la violencia machista, el plan de limpieza del río en Córdoba y la inauguración de la Cátedra de Flamencología marcan el martes 25 de noviembre
Córdoba llega al 25N inmersa en un debate urgente sobre las nuevas formas de violencia contra las mujeres, con expertas e instituciones alertando del auge del negacionismo entre los jóvenes, del impacto del consumo precoz de pornografía y del control digital como moldeadores de relaciones cada vez más tóxicas. En una mesa de redacción organizada por Diario CÓRDOBA, responsables del Ayuntamiento, del IAM y de entidades sociales coincidieron en la necesidad de reforzar la educación afectivo-sexual y de atender las señales de alerta. Además, el Ayuntamiento avanza en la intervención para limpiar el cauce del Guadalquivir a su paso por la ciudad. En el plano cultural y académico, la Universidad de Córdoba ha inaugurado el curso 2025-26 de la Cátedra de Flamencología ‘Agustín Gómez’ en un emotivo homenaje al maestro Fosforito, recientemente fallecido.
- La explotación sexual en la era digital, el ciberacoso y el porno agravan la violencia machista
- El Ayuntamiento de Córdoba inicia el proceso para limpiar el cauce del río el próximo año
- La Cátedra de Flamencología de Córdoba pone el acento en la obra de Fosforito
Córdoba ciudad
- Representantes institucionales y de entidades abordan la situación de la violencia de género en Córdoba
- La Subdelegación conmemora los cincuenta años de libertad en España
- Córdoba adelanta este año el encendido de Navidad: ya hay fecha confirmada
- El Ayuntamiento de Córdoba hace un llamamiento a la unidad institucional y ciudadana ante la violencia a las mujeres
- La Junta reorganiza la Ciudad de la Justicia de Córdoba para adaptarla a la Ley de Eficiencia: estos serán los cambios
Provincia
- Así será la Navidad en Priego: conciertos, zambombas y actividades familiares con La Villa como epicentro
- La reforma del PGOU de Lucena permitirá usos exclusivos comerciales en el centro
Deportes
Cultura
Andalucía
- Andalucía activa este año su plan para cubrir 364 vacantes de médicos en pequeños municipios: contratos de al menos dos años
España
- La borrasca Claudia aporta a los embalses de Córdoba el equivalente a casi dos años y medio de consumo doméstico de agua
- Un bus de Aucorsa colisiona con una moto y un coche en Las Ollerías tras desfallecer el conductor
- El 'chorro polar' llega a Córdoba: estos son los municipios que estarán bajo cero por la ola de frío
- Un alumno del IES Maimónides lleva a Córdoba al pódium de la ‘Copa de España’ de instaladores eléctricos: 'Es una experiencia increíble
- Roba un patinete a una chica en pleno centro de Córdoba, sale huyendo en él y acaba interceptado
- El viejo camping del Brillante de Córdoba llega a la edad de jubilación
- Un teniente coronel de la Guardia Civil en Córdoba, galardonado con el Premio “Fidel Pagés Miravé” 2025
- Confirmado un foco de gripe aviar de alta patogenicidad en el Zoo de Córdoba