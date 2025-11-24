Vecinos de Villarrubia piden "soluciones" al Ayuntamiento ante los daños de la borrasca Claudia

Asociaciones de vecinos de Villarrubia han solicitado al Ayuntamiento de Córdoba "colaboración y soluciones" ante los daños ocasionados por el paso de la borrasca Claudia en esta barriada periférica. En un comunicado, subrayan que han sufrido perjuicios "bastantes importantes" y reclaman una comisión de valoración, así como ayudas económicas "como se hizo con la borrasca Bernal y como va a realizar la Diputación de Córdoba con los municipios afectados".

La petición es suscrita por los colectivos Por la Autonomía de Villarrubia, Cuevas de Altázar, Llanos de Altázar, Cañada Real Soriana y Miguel Hernández Veredón de los Frailes. Estas entidades aluden a anegaciones de empresas y comercios, subterráneos y viviendas en el Veredón de los frailes y la Cañada Real Soriana, así como anegaciones en parcelaciones, recordando que el agua llegaba hasta la rodilla en Cuevas de Altázar y El Alamillo.

Además, afirman que se han inundado garajes y se han caído muros y vallas, y se ha registrado "un importante daño" en mobiliario urbano. Es por ello que reclaman al Ayuntamiento de Córdoba "colaboración ante los daños causados por la borrasca Claudia". Junto a la referida comisión de valoración, solicitan que se realice un mantenimiento y un seguimiento exhaustivo de la red de alcantarillado en la zona.

A eso añaden la necesidad de desarrollar limpieza y mantenimiento en los arroyos, "y que se valore y se estudien las aportaciones y propuestas de las asociaciones de vecinos", con objeto de "evitar o minimizar de aquí a un futuro algunos casos, hacer frente a fenómenos meteorológicos como el que vivimos ese día" y, en definitiva, "tener la zona mejor preparada ante este tipo de situaciones".