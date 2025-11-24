Consejo rector
Urbanismo aprueba la construcción de la nueva nave de Hitachi
Estará destinada a la fabricación de transformadores de potencia e interruptores
La comisión de licencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) aprueba este martes, 25 de noviembre, el permiso para la construcción de una nave-taller destinada a la producción de transformadores de potencia en la fábrica de Hitachi.
En el nuevo espacio de calderería industrial también se producirán interruptores de alta tensión y aparellaje eléctrico para subestaciones, equipos que permiten maniobrar, proteger y controlar la energía eléctrica dentro de estas instalaciones. El proyecto incluye además una zona destinada al servicio posventa.
Ampliación de Hitachi
La decisión de Urbanismo llega dos semanas después de que la comisión diera luz verde a esta misma empresa para reformar y ampliar su complejo industrial, donde igualmente se fabricarán transformadores de potencia. Las nuevas instalaciones contarán con una altura de hasta 35 metros, superior a los 30 permitidos por la normativa urbanística tras un acuerdo con el Ayuntamiento.
Ambos proyectos se enmarcan en la estrategia de Hitachi Energy, que prevé invertir 80 millones de euros en Córdoba y crear 75 puestos de trabajo directos. Para ello, la producción de transformadores se incrementará un 35%, con el objetivo de dar respuesta a la demanda del sector tanto a nivel nacional como internacional.
Conflicto laboral
Por otro lado, la compañía se encuentra inmersa en un conflicto laboral que llevó al encierro de 200 trabajadores el pasado 19 de noviembre y a paros de cinco horas desde el día 13, además del cierre temporal de la empresa el pasado jueves. Los sindicatos denuncian que la dirección decidió de manera unilateral prorrogar la vigencia del convenio, cuya ultraactividad caducó hace más de un año. Este lunes, la fábrica cordobesa ha recuperado la actividad.
