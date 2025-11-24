Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Consejo rector

Urbanismo aprueba la construcción de la nueva nave de Hitachi

Estará destinada a la fabricación de transformadores de potencia e interruptores

Un ciclista pasa junto a la fábrica de Hitachi en Córdoba.

Un ciclista pasa junto a la fábrica de Hitachi en Córdoba. / A. J. GONZÁLEZ

Adrián Ramírez

Adrián Ramírez

La comisión de licencias de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) aprueba este martes, 25 de noviembre, el permiso para la construcción de una nave-taller destinada a la producción de transformadores de potencia en la fábrica de Hitachi.

En el nuevo espacio de calderería industrial también se producirán interruptores de alta tensión y aparellaje eléctrico para subestaciones, equipos que permiten maniobrar, proteger y controlar la energía eléctrica dentro de estas instalaciones. El proyecto incluye además una zona destinada al servicio posventa.

Ampliación de Hitachi

La decisión de Urbanismo llega dos semanas después de que la comisión diera luz verde a esta misma empresa para reformar y ampliar su complejo industrial, donde igualmente se fabricarán transformadores de potencia. Las nuevas instalaciones contarán con una altura de hasta 35 metros, superior a los 30 permitidos por la normativa urbanística tras un acuerdo con el Ayuntamiento.

Ambos proyectos se enmarcan en la estrategia de Hitachi Energy, que prevé invertir 80 millones de euros en Córdoba y crear 75 puestos de trabajo directos. Para ello, la producción de transformadores se incrementará un 35%, con el objetivo de dar respuesta a la demanda del sector tanto a nivel nacional como internacional.

Noticias relacionadas y más

Manifestación de los trabajadores de Hitachi

Manifestación de los trabajadores de Hitachi / A.J.González

Conflicto laboral

Por otro lado, la compañía se encuentra inmersa en un conflicto laboral que llevó al encierro de 200 trabajadores el pasado 19 de noviembre y a paros de cinco horas desde el día 13, además del cierre temporal de la empresa el pasado jueves. Los sindicatos denuncian que la dirección decidió de manera unilateral prorrogar la vigencia del convenio, cuya ultraactividad caducó hace más de un año. Este lunes, la fábrica cordobesa ha recuperado la actividad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La borrasca Claudia aporta a los embalses de Córdoba el equivalente a casi dos años y medio de consumo doméstico de agua
  2. El 'chorro polar' llega a Córdoba: estos son los municipios que estarán bajo cero por la ola de frío
  3. Un alumno del IES Maimónides lleva a Córdoba al pódium de la ‘Copa de España’ de instaladores eléctricos: 'Es una experiencia increíble
  4. Roba un patinete a una chica en pleno centro de Córdoba, sale huyendo en él y acaba interceptado
  5. Confirmado un foco de gripe aviar de alta patogenicidad en el Zoo de Córdoba
  6. Un teniente coronel de la Guardia Civil en Córdoba, galardonado con el Premio “Fidel Pagés Miravé” 2025
  7. Muere una menor de un año y medio tras caerle un muro de una azotea en Fuente Palmera
  8. Cortes de tráfico en varias avenidas de Córdoba al paso de una manifestación de trabajadores de Hitachi

El Ayuntamiento de Córdoba descarta medidas especiales para proteger a los conductores de Aucorsa

El Ayuntamiento de Córdoba descarta medidas especiales para proteger a los conductores de Aucorsa

Urbanismo aprueba la construcción de la nueva nave de Hitachi

Urbanismo aprueba la construcción de la nueva nave de Hitachi

La Junta reorganiza la Ciudad de la Justicia de Córdoba para adaptarla a la Ley de Eficiencia: estos serán los cambios

La Junta reorganiza la Ciudad de la Justicia de Córdoba para adaptarla a la Ley de Eficiencia: estos serán los cambios

No solo hay malabares con los cafés: estas son las joyas de la carta del famoso bar de Córdoba, La Nueva Cata

No solo hay malabares con los cafés: estas son las joyas de la carta del famoso bar de Córdoba, La Nueva Cata

La restauración del triunfo de San Rafael del Alpargate se hará en cinco meses mientras se evalúa el estado del resto

La restauración del triunfo de San Rafael del Alpargate se hará en cinco meses mientras se evalúa el estado del resto

Abre una nueva pastelería artesanal de Córdoba donde probar auténtica repostería francesa: “La mejor tarta de limón de Córdoba”

Abre una nueva pastelería artesanal de Córdoba donde probar auténtica repostería francesa: “La mejor tarta de limón de Córdoba”

Rafael Jiménez, detective privado: «Para un detective, en Córdoba es más fácil infiltrarse de lo que la gente piensa»

Rafael Jiménez, detective privado: «Para un detective, en Córdoba es más fácil infiltrarse de lo que la gente piensa»

Un bus de Aucorsa colisiona con una moto y un coche en Las Ollerías tras desfallecer el conductor

Tracking Pixel Contents