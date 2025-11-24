La Subdelegación conmemora los cincuenta años de libertad en España

La Subdelegación del Gobierno conmemora el medio siglo de libertad en España con una actividad adaptada a los nuevos tiempos, un acto retransmitido en directo en varios canales on line para hacer ver la importancia del legado democrático y cómo este es percibido en las distintas generaciones. Fuentes de la Subdelegación informan de que esta actividad cultural y artística, que está dirigida preferentemente a jóvenes de entre 18 y 30 años, consta de una parte central que será una charla entre la joven influencer cordobesa y divulgadora de arte Alba Saenc con el presidente de la Asociación Memorialista Dejadnos Llorar, Antonio Deza. El objetivo es que la influencer «atraiga a los jóvenes» e, igualmente, acercar a la juventud la experiencia de Deza, persona que ha vivido la Dictadura, la Transición y la etapa democrática. A esta charla podrán incorporarse otros jóvenes presentes en el acto y el que lo desee a través de las redes.

Este acto se desarrollará el jueves, 27 de noviembre, en el salón de actos del Rectorado de la Universidad de Córdoba, con un aforo estimado de 400 plazas. La interactuación podrá seguir en streaming en los canales de la UCO, la Subdelegación del Gobierno y los de los artistas invitados.

Artistas del evento

Este acto incluye otras actividades culturales y artísticas que girarán en torno a la música, la escultura, el diseño y el grafiti, entre las que están la que protagonizará Eva Vega, pintora y escultora cordobesa comprometida con el mundo de la mujer, contra la violencia de género y el medio ambiente. Vega realizará una escultura durante el acto celebrado para conmemorar el medio siglo de libertad.

José Perea es otro de los artistas que pondrán su granito de arena en este acto. Diseñador de moda disruptivo y autodidacta, este joven de Hinojosa del Duque, muy comprometido con el colectivo LGTBI y la defensa de la democracia, diseñará y realizará un vestido conmemorativo para la ocasión.

El mensaje de la Subdelegación para celebrar los 50 años de libertad en España también podrá seguirse a través del canal del artista urbano baenense Sake Ink. Enfocado principalmente en el muralismo, realizará durante el streaming un mural grafiti con la libertad democrática como leitmotiv.

Cierra el elenco de artistas invitados el grupo musical de Villa del Río Carril Bici. Se trata de un grupo de aires flamencos y connotaciones pop, que destaca por su defensa del mundo rural y la cultura andaluza. Carril Bici abrirá el acto con versiones de canciones de la transición y cerrarán el mismo con sus propios temas.

Las actividades paralelas, según informa la Subdelegación, se desarrollarán en espacios contiguos, todos dentro del Rectorado. El mensaje para difundir los valores democráticos no se quedará solo en este acto, sino que tendrá su continuidad, ya que las obras creadas se expondrán en el hall de la Subdelegación del Gobierno y permanecerán expuestas al público hasta Navidad. Además, la escultura que se realice puede ser el premio de reconocimiento de los galardonados en los premios Plaza de la Constitución de años venideros.