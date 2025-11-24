Un repaso por las noticias más interesantes del día en Córdoba

Boletín de la mañana
La adopción en Córdoba, la radiografía de la renta de los cordobeses y los 65 años del camping del Brillante centran los titulares del lunes
La adopción sigue siendo una opción y una oportunidad para muchas familias para tener hijos. El elevado coste y los cambios sociales están favoreciendo la adopción nacional frente a la internacional. En el último año, solo se han presentado en la provincia cinco solicitudes para acoger menores de fuera frente a las 37 de andaluces, la cifra más alta desde 2019. Por otra parte, ¿cuál es el poder adquisitivo de los cordobeses? Según los datos de la Agencia Tributaria, la renta media de la provincia de Córdoba es una de las más bajas de todo el país, con 22.688 euros por declarante sin impuestos y casi 19.000 sin impuestos. En total los cordobeses declararon el año pasado casi 8.500 millones de euros. Por último, el camping del Brillante, ya cerrado, cumple 65 años. Te contamos parte de su historia con motivo de su jubilación. ¿Cuál será su futuro?
- Repunta la adopción nacional ante la dificultad de traer niños del extranjero
- Radiografía de la renta media de los cordobeses: dos salarios y una 'propina' por cada pensionista
- El viejo camping del Brillante de Córdoba llega a la edad de jubilación
Además, destacamos estas otras noticias:
Córdoba ciudad
- Rafael Jiménez, detective privado: «Para un detective, en Córdoba es más fácil infiltrarse de lo que la gente piensa»
- Ángel Aguilar y Manuel León: "Somos una pareja estable y tenemos muchas ganas de formar una familia"
- Ana Belmonte y Antonio Comino, padres de Eva: «La adopción internacional fue una vocación de los dos desde el principio de la relación»
- El Black Friday en Córdoba: mucho ruido, pocas nueces
- Denuncian el intento de apuñalamiento a un conductor de Aucorsa
- Denuncian el desprendimiento de parte de la muralla del Marrubial
Provincia
- La Bajada de la Virgen cumple un año más la tradición en Puente Genil
- Aguas de Montilla retira de la red más de 55 kilos de toallitas cada día
- Montilla honra el centenario del fotógrafo Manuel González
Cultura
- Paco Peña, guitarrista: «Mi sueño pendiente a día de hoy sigue siendo aprender a tocar bien la guitarra»
Medio ambiente
Deportes
- El Córdoba Futsal logra una brillante victoria sobre el Jaén Paraíso Interior y se acerca a la Copa de España
- Jesús Alguacil y Lisa Esquivel triunfan en la CP Cañada Real Soriana
Andalucía
- La borrasca Claudia aporta a los embalses de Córdoba el equivalente a casi dos años y medio de consumo doméstico de agua
- El 'chorro polar' llega a Córdoba: estos son los municipios que estarán bajo cero por la ola de frío
- Un alumno del IES Maimónides lleva a Córdoba al pódium de la ‘Copa de España’ de instaladores eléctricos: 'Es una experiencia increíble
- Roba un patinete a una chica en pleno centro de Córdoba, sale huyendo en él y acaba interceptado
- Confirmado un foco de gripe aviar de alta patogenicidad en el Zoo de Córdoba
- Muere una menor de un año y medio tras caerle un muro de una azotea en Fuente Palmera
- Cortes de tráfico en varias avenidas de Córdoba al paso de una manifestación de trabajadores de Hitachi
- Una nueva calle en Córdoba unirá Sagunto con la avenida de Rabanales por la trasera del colegio Franciscanos