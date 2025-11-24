Un repaso por las noticias más interesantes del día en Córdoba

La adopción sigue siendo una opción y una oportunidad para muchas familias para tener hijos. El elevado coste y los cambios sociales están favoreciendo la adopción nacional frente a la internacional. En el último año, solo se han presentado en la provincia cinco solicitudes para acoger menores de fuera frente a las 37 de andaluces, la cifra más alta desde 2019. Por otra parte, ¿cuál es el poder adquisitivo de los cordobeses? Según los datos de la Agencia Tributaria, la renta media de la provincia de Córdoba es una de las más bajas de todo el país, con 22.688 euros por declarante sin impuestos y casi 19.000 sin impuestos. En total los cordobeses declararon el año pasado casi 8.500 millones de euros. Por último, el camping del Brillante, ya cerrado, cumple 65 años. Te contamos parte de su historia con motivo de su jubilación. ¿Cuál será su futuro?

