Seguridad
El PSOE denuncia la eliminación del programa Agente tutor para los escolares
Alicia Moya lamenta que esta iniciativa de la Policía Local ha sido "desmantelada"
La concejala socialista en el Ayuntamiento de Córdoba Alicia Moya ha denunciado que el gobierno municipal ha eliminado “de facto” el programa de Agente Tutor de la Policía Local que existía en la capital. Según ha explicado en un comunicado, "podemos decir con toda seguridad que está desmantelado”.
En esta línea, recuerda que el Ayuntamiento ha anunciado una formación de agente tutor para 40 policías para el 2026, y 40 más para 2027, un “futurible, algo que está por llegar y que ya veremos si llega”, afirma. Moya señala que “mucho nos tememos que este anuncio sea otra cortina para tapar, justo en el mes de noviembre, la eliminación de un recurso propio que tenía el Ayuntamiento para prevenir la violencia de género, entre otras cuestiones, como es el programa de Agente Tutor de la Policía Local".
Las charlas, de educación vial
La realidad, ha insistido la socialista, es que, a día de hoy, "ningún agente de la policía local de Córdoba cubre las charlas, asistencias y orientación a la comunidad educativa que se realizaban desde el 2015 en temas de acoso escolar, riesgos de internet o violencia de género, ya que todas las charlas acordadas en este curso son de educación vial: ése es el cambio de modelo que tenemos hoy por hoy y que han anunciado”, detalla.
Alicia Moya recuerda que ,“desde 2015, los agentes de Policía Local adscritos a este servicio han realizado un trabajo en colaboración con la comunidad educativa y otros servicios del Ayuntamiento como Servicios Sociales, ganándose la confianza de todos y atendiendo a todos los centros que así lo demandaban; y de la noche a la mañana el alcalde lo ha eliminado. Lo que anuncian ahora es que cuando, dentro de un año o dos tengan formado al personal, en teoría, tendrán que iniciar ese trabajo desde cero”.
El PSOE entiende que se trata de una estrategia "para que dentro de un año, cuando los centros se olviden de que se ofrecía este servicio, ya no sea necesario darlo, y todo lo más se limite al control del absentismo escolar".
