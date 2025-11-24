Qué hacer hoy en Córdoba, lunes 24 de noviembre de 2025

Flamenco

Actuación de Carmela Gil, Francisco Gómez y Rafa Rubio

Recital flamenco a cargo de Carmela Gil, Francisco Gómez y Rafa Rubio dentro del ciclo Lunes flamencos de la Fundación Caja Rural del Sur. Entrada libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Centro Cultural José Luis García Palacios. Radio, 1 (entrada por Avda. de la Libertad). 20.00 horas.

Los lunes de la Academia

‘Violencia de género en Córdoba, ayer y hoy’

Mesa redonda Violencia de género en Córdoba, ayer y hoy, con Dolores Sánchez Moreno, Miguel Ángel Sánchez Herrador y Juan José Medina Montoro. Presenta: María Isabel García Cano.

CÓRDOBA. IES Luis de Góngora. Entrada por Claudio Marcelo. 19.30 horas.

Niños

Sesión de lectura

Sesión de lectura de La Hora del cuento, a cargo de Mequetrefe. La asistencia es libre hasta completar el aforo.

CÓRDOBA. Biblioteca Municipal Arrabal del Sur. Priego de Córdoba, s/n. 17.00 horas.

Poesía

Homenaje a Juana Castro

Tendrá lugar encuentro especial dedicado a las poetas cordobesas de la Generación del 27, con un homenaje muy significativo a la autora cordobesa Juana Castro. Entrada libre hasta completar aforo.

CÓRDOBA. Mercado de la Victoria. Paseo de la Victoria, s/n. 19.30 horas.

Homenaje a Juana Castro / Córdoba

Julio Romero de Torres

Coloquio ‘JRT de lo jondo a lo pop’

Artistas jóvenes que han visto en Julio Romero de Torres fuente de inspiración y renovación chalarán sobre cómo nuestro pintor ha servido para generar en ellos y en otros creadores una estética desde el costumbrismo a lo pop, actual y rompedora. Participarán Julio Muñoz, Borja Cámara y Clara Gómez.

CÓRDOBA. Vimcorsa. Blanco Belmonte. 20.00 horas.

Ciclo de cine 25N

Proyección de ‘Rita’

Dentro del ciclo de cine No mires para otro lado, con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer se proyectará la película Rita (Paz Vega, 2024).

VILLARRUBIA. Centro Cívico Municipal. Aljarilla, 15. 18.00 horas.

Exposición

‘Iluminaciones del Arte Guadamecí’

Se trata de una muestra monográfica del maestro artesano y artista Jorge Centofanti, testimonio visual del proceso creativo de Centofanti, donde el cuero, tradicionalmente usado para revestimientos y arcones, se convierte en vibrantes obras de arte.