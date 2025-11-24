Herida una motorista tras chocar contra un turismo en la avenida del Brillante

Una motorista ha resultado herida en la mañana de este lunes tras chocar contra un turismo en la avenida del Brillante, en Córdoba capital, según han informado desde el servicio de Emergencias 112.

El suceso ha tenido lugar sobre las 8.45 horas en la intersección de esta vía con la calle El Almendro. Ambos vehículos han colisionado y la conductora de la motocicleta ha resultado herida. Según testigos, el frontal del coche también ha quedado seriamente dañado.

Hasta la zona se han desplazado agentes de la Policía Local, el servicio de mantenimiento y una UVI móvil, que ha trasladado a la afectada a un centro hospitalario.

Una ambulancia circula en dirección al hospital Reina Sofía. / CHENCHO MARTÍNEZ

Segundo accidente del día

El incidente se ha producido solo un cuarto de hora después de que un autobús de Aucorsa chocara contra un turismo y una moto en la avenida de Las Ollerías. Al parecer, el conductor habría desfallecido mientras realizaba el servicio, perdiendo el control del autobús y chocando frontalmente contra el turismo y la motocicleta. El conductor de esta última resultó herido.