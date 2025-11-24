No solo hay malabares con los cafés: estas son las joyas de la carta del famoso bar de Córdoba, La Nueva Cata

Los retos, el ingenio y la habilidad tras la bandeja han convertido al camarero cordobés Rafael Cepeda en uno de los nombres más comentados últimamente en redes sociales, catapultando la popularidad de su local, La Nueva Cata, a golpe de espectáculo improvisado y cercanía con los clientes.

Lo que empezaba casi como una broma ha terminado siendo un sello de identidad: “Empecé como hobbie y al final con los retos los clientes me hacen superarme día a día”, explicaba a Canal Sur.

La escena más comentada surge a raíz de una provocación amistosa de un cliente; “Entró un cliente y me dijo ‘no eres capaz de llevar cinco cafés con la cabeza’". Lejos de rechazar el reto aventuró: “Yo creo que sí, incluso siete”. A partir de ahí vino la práctica, la insistencia y la victoria: “Lo hice y practiqué y la verdad que lo conseguí”.

Pero La Nueva Cata no vive solo del asombro. Más allá del momento viral su nueva carta también está despertando elogios entre creadores de contenido gastronómico como Buen provecho Córdoba, que ha querido probar en primera persona algunas de las propuestas que han llegado recientemente al menú del local.

1️⃣ Ensalada de pollo con salsa rosa 🥗 fresquita y con una salsa espectacular. 2️⃣ Croquetas de caña de lomo 🤤 muy cremosas 3️⃣ Pavías de bacalao 🐟 crujientes por fuera 4️⃣ Carrillada al vino 🍷🥩 tierna, jugosa y llena de sabor. 5️⃣ Y para terminar, los postres: como tocino de cielo 🍮☁️ y tiramisú casero

El recorrido comienza con una ensalada de pollo con salsa rosa, de la que se destaca especialmente el aderezo. Según explican tras probarla la salsa resulta “suave” y con “un toque muy bueno” convirtiéndose en uno de los elementos que más sorprende desde el primer plato.

Después llegan las croquetas de caña de lomo: una combinación poco habitual que no pasa desapercibida. El detalle más valorado tiene que ver con su interior: “nunca la había probado de ese sabor", señalando además lo “supercremosas” que resultan al partirlas.

El siguiente paso en la degustación lo marcan las pavías de bacalao, que destacan por su textura. Están “crujientitas por fuera” y con “mucho sabor”, lo que las convierte en una opción muy a tener en cuenta para los amantes del pescado en formato tapa.

Pero si hay un plato que genera auténtico entusiasmo, el de los tacos de pollo al curry. La reacción ante esta propuesta es clara y casi sin filtros: “eran otro nivel” y “flipamos de lo buenos que estaban”.

El recorrido salado termina con la carrillada, que aparece descrita como “muy tierna y jugosa” y con “un toque de vino muy bueno”, cerrando así una parte principal del menú que combina tradición, sabor y algún que otro giro inesperado.

Y cuando llega el momento del postre hay un ganador indiscutible: el tocino de cielo. Aunque había variedad para elegir, la elección final es clara: “me quedo con el tocino de cielo”, una frase que subraya hasta qué punto este clásico andaluz conquista al primer bocado.