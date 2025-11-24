Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tratamiento de agua en Córdoba

Emacsa aumenta un 60% el presupuesto para su plan de mantenimiento de infraestructuras

La empresa municipal sube de 20 a 32 millones el presupuesto para la conservación de redes, dentro de su nueva estrategia para mejorar la eficiencia y la adaptación al cambio climático

Daniel García Ibarrola, presidente de Emacsa.

Daniel García Ibarrola, presidente de Emacsa. / CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

Diario CÓRDOBA

La Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) impulsará un plan que va dirigido al mantenimiento de redes e infraestructuras tanto de abastecimiento como saneamiento. Según ha explicado el presidente de esta empresa pública, Daniel García-Ibarrola, la inversión en este sentido experimentará una subida de 20 a 32 millones de euros, lo que supone un incremento del 60 % orientado a “mejorar la eficiencia del servicio, así como la adaptación al cambio climático, la sostenibilidad y las nuevas normativas medioambientales”. En términos de García-Ibarrola, este notable aumento presupuestario responde a una estrategia planificada desde 2024. “Emacsa ha venido trabajando intensamente en la mejora del servicio y de su capacidad de respuesta, con una apuesta clara por un modelo de gestión sostenible, basado en la prevención y en la optimización de la infraestructura municipal”, ha matizado el también teniente de alcalde de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

García-Ibarrola ha subrayado asimismo que con esta decisión la empresa municipal da un paso al frente en su compromiso con la ciudadanía: “Córdoba necesita unas redes cada vez más preparadas para los desafíos actuales y futuros provocados por los efectos del cambio climático, así como la protección al medioambiente. Este refuerzo nos permitirá avanzar en un servicio más eficiente, más seguro y plenamente alineado con los criterios de sostenibilidad”. Ha explicado también que el incremento en la inversión responde a la evolución de los costes operativos y a la exigencia de nuevas normativas: “Los costes de mantenimiento están aumentando en todo el sector, y EMACSA, no ajeno a ello, se adapta para seguir garantizando el mejor servicio al mejor coste, en definitiva, buscar la máxima eficiencia posible. Nuestro objetivo es que Córdoba cuente con un sistema de abastecimiento y saneamiento robusto, moderno y capaz de crecer de forma sostenible”.

Actuaciones que prevé el plan

El nuevo plan contempla actuaciones de mantenimiento de redes, mejoras en instalaciones del ciclo integral del agua e incorporación de tecnología avanzada para reducir incidencias, optimizar el uso de recursos y seguir protegiendo el medio ambiente. Con este importante impulso, Emacsa reafirma la “prioridad absoluta” que otorga al mantenimiento como pilar de la calidad del servicio y como herramienta clave para fortalecer la resiliencia de la ciudad ante los retos climáticos y de gestión del agua para centrarse fundamentalmente en la red de saneamiento, así como en aguas residuales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La borrasca Claudia aporta a los embalses de Córdoba el equivalente a casi dos años y medio de consumo doméstico de agua
  2. El 'chorro polar' llega a Córdoba: estos son los municipios que estarán bajo cero por la ola de frío
  3. Un alumno del IES Maimónides lleva a Córdoba al pódium de la ‘Copa de España’ de instaladores eléctricos: 'Es una experiencia increíble
  4. Roba un patinete a una chica en pleno centro de Córdoba, sale huyendo en él y acaba interceptado
  5. Confirmado un foco de gripe aviar de alta patogenicidad en el Zoo de Córdoba
  6. Un teniente coronel de la Guardia Civil en Córdoba, galardonado con el Premio “Fidel Pagés Miravé” 2025
  7. Muere una menor de un año y medio tras caerle un muro de una azotea en Fuente Palmera
  8. Cortes de tráfico en varias avenidas de Córdoba al paso de una manifestación de trabajadores de Hitachi

Córdoba adelanta este año el encendido de Navidad: ya hay fecha confirmada

Córdoba adelanta este año el encendido de Navidad: ya hay fecha confirmada

Emacsa aumenta un 60% el presupuesto para su plan de mantenimiento de infraestructuras

Emacsa aumenta un 60% el presupuesto para su plan de mantenimiento de infraestructuras

El Ayuntamiento de Córdoba descarta medidas especiales para proteger a los conductores de Aucorsa

El Ayuntamiento de Córdoba descarta medidas especiales para proteger a los conductores de Aucorsa

Urbanismo aprueba la construcción de la nueva nave de Hitachi

Urbanismo aprueba la construcción de la nueva nave de Hitachi

La Junta reorganiza la Ciudad de la Justicia de Córdoba para adaptarla a la Ley de Eficiencia: estos serán los cambios

La Junta reorganiza la Ciudad de la Justicia de Córdoba para adaptarla a la Ley de Eficiencia: estos serán los cambios

No solo hay malabares con los cafés: estas son las joyas de la carta del famoso bar de Córdoba, La Nueva Cata

No solo hay malabares con los cafés: estas son las joyas de la carta del famoso bar de Córdoba, La Nueva Cata

La restauración del triunfo de San Rafael del Alpargate se hará en cinco meses mientras se evalúa el estado del resto

La restauración del triunfo de San Rafael del Alpargate se hará en cinco meses mientras se evalúa el estado del resto

Abre una nueva pastelería artesanal de Córdoba donde probar auténtica repostería francesa: “La mejor tarta de limón de Córdoba”

Abre una nueva pastelería artesanal de Córdoba donde probar auténtica repostería francesa: “La mejor tarta de limón de Córdoba”
Tracking Pixel Contents