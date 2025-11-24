Emacsa aumenta un 60% el presupuesto para su plan de mantenimiento de infraestructuras

La Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (Emacsa) impulsará un plan que va dirigido al mantenimiento de redes e infraestructuras tanto de abastecimiento como saneamiento. Según ha explicado el presidente de esta empresa pública, Daniel García-Ibarrola, la inversión en este sentido experimentará una subida de 20 a 32 millones de euros, lo que supone un incremento del 60 % orientado a “mejorar la eficiencia del servicio, así como la adaptación al cambio climático, la sostenibilidad y las nuevas normativas medioambientales”. En términos de García-Ibarrola, este notable aumento presupuestario responde a una estrategia planificada desde 2024. “Emacsa ha venido trabajando intensamente en la mejora del servicio y de su capacidad de respuesta, con una apuesta clara por un modelo de gestión sostenible, basado en la prevención y en la optimización de la infraestructura municipal”, ha matizado el también teniente de alcalde de Sostenibilidad y Medio Ambiente.

García-Ibarrola ha subrayado asimismo que con esta decisión la empresa municipal da un paso al frente en su compromiso con la ciudadanía: “Córdoba necesita unas redes cada vez más preparadas para los desafíos actuales y futuros provocados por los efectos del cambio climático, así como la protección al medioambiente. Este refuerzo nos permitirá avanzar en un servicio más eficiente, más seguro y plenamente alineado con los criterios de sostenibilidad”. Ha explicado también que el incremento en la inversión responde a la evolución de los costes operativos y a la exigencia de nuevas normativas: “Los costes de mantenimiento están aumentando en todo el sector, y EMACSA, no ajeno a ello, se adapta para seguir garantizando el mejor servicio al mejor coste, en definitiva, buscar la máxima eficiencia posible. Nuestro objetivo es que Córdoba cuente con un sistema de abastecimiento y saneamiento robusto, moderno y capaz de crecer de forma sostenible”.

Actuaciones que prevé el plan

El nuevo plan contempla actuaciones de mantenimiento de redes, mejoras en instalaciones del ciclo integral del agua e incorporación de tecnología avanzada para reducir incidencias, optimizar el uso de recursos y seguir protegiendo el medio ambiente. Con este importante impulso, Emacsa reafirma la “prioridad absoluta” que otorga al mantenimiento como pilar de la calidad del servicio y como herramienta clave para fortalecer la resiliencia de la ciudad ante los retos climáticos y de gestión del agua para centrarse fundamentalmente en la red de saneamiento, así como en aguas residuales.