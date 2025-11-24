Noviembre se despide de Córdoba con un invierno adelantado y lluvias débiles para estos días

El frío sigue instalado en Córdoba esta semana contribuyendo a un ambiente gélido atípico para esta época del año, en la que es habitual que los termómetros se sitúen en una horquilla entre los 8º de mínima y los 19 grados de máxima.

Esta semana, sin embargo, la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) apunta a que los valores seguirán bajos, en una continuación del ‘chorro polar’ que dejó temperaturas cercanas a los 0 grados en la capital el pasado fin de semana. Así, se esperan que las mínimas remonten al inicio de la semana para volver a marcar valores de 3 grados conforme se acerque el fin de semana y el final del mes de noviembre.

En cuanto a las máximas, estas remontan ligeramente y oscilarán entre los 15 grados de este lunes 24 de noviembre y los 18º del martes 25.

Vuelven las lluvias a Córdoba

Junto con el frío, la otra tónica meteorológica de esta semana serán las lluvias, que serán aisladas y de carácter débil. A partir del mediodía del lunes, se esperan cielos cubiertos que evolucionarán a muy cubiertos a lo largo de la tarde, con un 90% de probabilidades de precipitaciones.

A partir del martes, vuelve el ambiente anticiclónico, aunque el agua podría regresar el domingo, 30 de noviembre, en el que se esperan cielos con intervalos nubosos y lluvia escasa, con probabilidades de chubascos cifrada en un 50 por ciento.

El tiempo en Córdoba, día a día

La ropa de abrigo llega para quedarse y quien no lo haya hecho aún tendrá que apresurarse a realizar el cambio de armario con la ropa de invierno y sacar abrigos, bufandas, gorros y guantes.

El lunes 24, junto con las lluvias, las temperaturas oscilarán entre los 5 y 15 grados. El martes 25 registrará la máxima más alta de la semana, según la Aemet, con 18 grados, mientras que la mínima se mantendrá en 6º.

El miércoles 26 será una jornada muy soleada, con mínima de 4º y máxima de 16 grados. El jueves se mantienen las máximas y baja un grado la mínima, que se situará en 3º. Un valor que se repetirá el viernes, sábado y domingo, con máxima de 17 grados el viernes y sábado, y de 16 grados el domingo.

¿Adiós a los chubascos en Córdoba?

Y de cara a la primera semana de diciembre y el puente festivo de la Inmaculada, se espera tiempo estable, con cielos parcialmente nublados y sin atisbo de lluvias. Las temperaturas mantendrán valores similares a los de la presente semana, con temperaturas más frescas de lo habitual para esta época del año.