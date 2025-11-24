Turismo
Córdoba acogerá el octavo Congreso internacional de Calidad y Sostenibilidad Turística
La cita, que reúne a los principales actores del sector turístico nacional e internacional, se celebrará en la primavera de 2026
El alcalde de Córdoba, José María Bellido, el consejero de Turismo, Arturo Bernal, y el presidente del Instituto para la Calidad Turística Española y la Sostenibilidad (ICTES), Miguel Mirones, han anunciado este lunes que Córdoba será la sede del octavo Congreso Internacional de Calidad y Sostenibilidad Turística que el ICTES organiza con carácter bienal y que se celebrará en la primavera de 2026.
Así lo ha decidido la junta directiva del instituto, tras estudiar las propuestas de las distintas ciudades que presentaron candidatura tras el proceso competitivo abierto por el ICTES para elegir sede. La junta directiva está formada por los presidentes de las patronales nacionales del sector turístico, la Secretaría de Estado de Turismo, las comunidades autónomas y los municipios y provincias españoles, a través de la FEMP. La candidatura de Córdoba fue defendida por la delegada de Turismo, Marian Aguilar. La cita contará con la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba y la Junta de Andalucía
En este evento se reunirán los principales representantes del turismo en el ámbito nacional e internacional: administraciones públicas, presidentes de patronales de la industria turística, gestores de destinos, empresarios y expertos, con el fin de poner en común y debatir los retos a los que se enfrenta el sector con relación a la calidad y la sostenibilidad turística.
Córdoba "punto de encuentro estratégico"
En palabras de Arturo Bernal, “la celebración de esta octava edición en Córdoba subraya la apuesta firme de Andalucía por un modelo turístico basado en la calidad y la sostenibilidad". El consejero asegura que “este congreso llega en un momento clave, en el que Andalucía está dando pasos firmes para consolidar un modelo turístico basado en la innovación, la profesionalización y la sostenibilidad". Así, ha concluido que “Córdoba será un punto de encuentro estratégico para seguir construyendo ese futuro”.
El octavo Congreso Internacional de Calidad y Sostenibilidad Turística se celebrará en el Palacio de Congresos de Córdoba. El alcalde de la ciudad ha indicado que el evento “evidencia algo que viene siendo una constante en los últimos años y es que Córdoba es un destino de referencia para el turismo MICE por todo lo que ofrece, tanto desde el punto de vista de las infraestructuras como de la oferta alternativa, desde el patrimonio a la cultura o la gastronomía”.
