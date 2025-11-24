Compra en los comercios del mercado de Marrubial y podrás conseguir una degustación gratis

Desde el pasado 18 de noviembre y hasta el próximo día 29, el mercado de Marrubial celebra sus tradicionales jornadas gastronómicas con el objetivo de revitalizar el comercio de proximidad, resaltar la diversidad culinaria y promover la oferta gastronómica local entre los cordobeses. Este año, las jornadas tienen lugar de martes a sábado a partir de las 11.30 horas.

La asociación anima a los cordobeses a acudir al mercado de toda la vida.

Durante las jornadas, los usuarios tendrán la oportunidad de degustar una gran variedad de platos, al mismo tiempo que exploran los sabores típicos de la tierra. Y es que con cada ticket de compra, el cliente recibe una degustación gratis del plato que corresponde a ese día. La cita arrancó con una tapa de ensaladilla rusa.

Cuarta edición de las jornadas gastronómicas de Mercamar. / Mercamar

Cuarta edición

Las jornadas gastronómicas se crearon en 2023 y desde su puesta en marcha han tenido muy buena acogida entre el público cordobés. Ahora, la iniciativa celebra su cuarta edición para seguir dando a conocer los productos del mercado entre la clientela del barrio, resaltando la labor que realiza la asociación y destacando el sentimiento de asociacionismo que se ha forjado entre sus integrantes.

En el proyecto participan todos los establecimientos que están adheridos a Mercamar y, además, el evento cuenta con el apoyo de Mercacórdoba. «Queremos atraer a un nuevo público para que conozcan nuestros productos y se sientan atraídos por la experiencia culinaria que ofrecen las jornadas gastronómicas», señalan desde Mercamar.

El mercado de toda la vida

Los distintos comercios que conforman el mercado ofrecen productos frescos, de proximidad y de gran calidad. Por ello, la asociación anima a los cordobeses a acudir al mercado de toda la vida, a que hagan sus compras y aprovechen la ocasión para degustar los alimentos de estos establecimientos. «Queremos dar las gracias a ‘El sabor de Carmen’, que ha sido la empresa encargada de elaborar los platos que vamos a servir durante cada semana. Sin ellos no hubiese sido posible», añaden desde la asociación.

¿Qué establecimientos forman parte del mercado?

Un bar.

Diez pescaderías.

Tres carnicerías.

Dos establecimientos de encurtidos.

Un establecimiento de ultramarinos y congelados.

Una panadería.

Cuatro fruterías.

Un establecimiento de plantas medicinales.

Una charcutería.

Un establecimiento de venta de caracoles.

