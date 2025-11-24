Manifiesto por el 25N
El Ayuntamiento de Córdoba hace un llamamiento a la unidad institucional y ciudadana ante a violencia a las mujeres
En su declaración municipal señala que maltratar a una mujer es maltratar «a toda la sociedad», por lo que pide el rechazo de todos a esta lacra
El Ayuntamiento de Córdoba ha reafirmado su compromiso en la lucha contra la violencia machista y reclama unidad institucional y ciudadana, mediante la lectura de una manifiesto en un pleno extraordinario celebrado hoy, para erradicar esta grave vulneración de derechos humanos. En su manifiesto, el gobierno local señala que la declaración del 25N como Día contra la Violencia de la Mujer fue instaurada por la ONU en el año 2000 con el objetivo de impulsar acciones que fomenten la conciencia social ante una de las violaciones de derechos humanos más extendidas del mundo.
Entre los puntos más importantes de este manifiesto destaca el primero, donde se manifiesta que «cuando se maltrata a una mujer, se maltrata a toda la sociedad. El agresor debe saber que no encontrará nunca complicidad por sus actos». Es por ello por lo que desde el gobierno local se apela a involucrar en esta lucha a toda la sociedad. «Tenemos la responsabilidad conjunta de enfrentar a los maltratadores y provocar el rechazo de toda la sociedad a la violencia y a los que la ejercen».
En esta línea, el Ayuntamiento cordobés ha mostrado su solidaridad con todas las víctimas y ha alertado de que esta violencia, «arraigada en relaciones de poder desiguales», continúa siendo una crisis silenciosa marcada por el estigma y la impunidad.
El manifiesto reivindica la necesidad de reforzar la prevención, la atención y la protección. El texto concluye con un llamamiento firme: «La violencia contra la mujer sigue siendo un obstáculo para alcanzar igualdad, desarrollo, paz, al igual que el respeto de los derechos humanos de mujeres y niñas (…). ¡Aunemos nuestras fuerzas y luchemos erradicar la violencia machista».
El manifiesto lleva la rúbrica de los portavoces de los grupos municipales de PP, PSOE y Hacemos Córdoba. Vox, como otros años, rompe con la unidad institucional al desligarse de la declaración.
Mesa debate
Por otro lado, la Real Academia de Córdoba ha celebrado, en la capilla del IES Luis de Góngora, una mesa mesa redonda, bajo el título de ‘Violencia de género en Córdoba, ayer y hoy’, que contó con la participación de la delegada de Inclusión Social, Dolores Sánchez, así como la del técnico del Archivo Histórico Provincial, Miguel Ángel Sánchez, y el miembro del equipo Libra, Juan José Medina.
